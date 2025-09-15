Slušaj vest

"Narod Gaze zaslužuje bolju budućnost, ali ta bolja budućnost može početi tek kada Hamas bude eliminisan", rekao je Rubio na konferenciji za medije s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.

Američki ministar je ocenio da je Hamas ohrabren potezima Francuske, Velike Britanije i drugih da priznaju palestinsku državu i da su to "uglavnom simbolični" potezi.

Rekao je da predsednik SAD Donald Tramp "nastavlja kampanju maksimalnog pritiska" na Iran da bi ga sprečio da razvije nuklearno oružje.

Rubio je u Izraelu nekoliko dana pošto je Izrael pokušao da pobije lidere Hamasa koji žive u Dohi, glavnom gradu Katara, a taj napad je izazvao proteste mnogih država i negodovanje Trampa.

Kurir.rs/Beta

