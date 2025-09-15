Državni sekretar SAD Marko Rubio je danas u Jerusalimu obećao "nepokolebljivu podršku" Vašingtona Izraelu u postizanju njegovih ciljeva u Pojasu Gaze i pomenuo "eliminisanje" palestinskog pokreta Hamasa.
Planeta
RUBIO UPUTIO NEDVOSMISLENU PODRŠKU IZRAELU! "SAD su nepokolebljiva podrška ciljevima Izraela u Gazi"
Slušaj vest
"Narod Gaze zaslužuje bolju budućnost, ali ta bolja budućnost može početi tek kada Hamas bude eliminisan", rekao je Rubio na konferenciji za medije s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.
Američki ministar je ocenio da je Hamas ohrabren potezima Francuske, Velike Britanije i drugih da priznaju palestinsku državu i da su to "uglavnom simbolični" potezi.
Rekao je da predsednik SAD Donald Tramp "nastavlja kampanju maksimalnog pritiska" na Iran da bi ga sprečio da razvije nuklearno oružje.
- Foto: Profimedia
Vidi galeriju
Rubio je u Izraelu nekoliko dana pošto je Izrael pokušao da pobije lidere Hamasa koji žive u Dohi, glavnom gradu Katara, a taj napad je izazvao proteste mnogih država i negodovanje Trampa.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši