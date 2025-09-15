HAOS U PAKISTANU: Vojska tvrdi da je na severozapadu zemlje ubila 31 militanta!
Racije su tokom noći sprovedene u okruzima Banu i LakiMarvat u provinciji Hajber Pahtunva koja se graniči sa Avganistanom, dodaje se u saopštenju u kom su militanti nazvani "Hvaridž", termin koji vlasti koriste za pakistanske talibane, ali nije navedeno više detalja.
U Pakistanu se poslednjih godina povećao broj napada militanata, a za većinu su odgovornost preuzeli pakistanski talibani, poznati i kao Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP).
Grupa je odvojena, ali u savezu sa avganistanskim talibanima, koji su preuzeli vlast u Kabulu 2021. godine. Veruje se da su mnogi lideri i borci TTP-a utočište pronašli preko granice.
Pakistanske vlasti dugo optužuju Indiju da podržava TTP i separatiste u Beludžistanu, što Nju Delhi poriče.
Kurir.rs/Beta
