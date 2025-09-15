Slušaj vest

Racije su tokom noći sprovedene u okruzima Banu i LakiMarvat u provinciji Hajber Pahtunva koja se graniči sa Avganistanom, dodaje se u saopštenju u kom su militanti nazvani "Hvaridž", termin koji vlasti koriste za pakistanske talibane, ali nije navedeno više detalja.

U Pakistanu se poslednjih godina povećao broj napada militanata, a za većinu su odgovornost preuzeli pakistanski talibani, poznati i kao Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP).

Grupa je odvojena, ali u savezu sa avganistanskim talibanima, koji su preuzeli vlast u Kabulu 2021. godine. Veruje se da su mnogi lideri i borci TTP-a utočište pronašli preko granice.

Pakistanske vlasti dugo optužuju Indiju da podržava TTP i separatiste u Beludžistanu, što Nju Delhi poriče.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaPOKRENUTA ZASTRAŠUJUĆA VOJNA OPERACIJA! Pakistanska vojska udarila na talibane, raseljeno oko 100.000 ljudi!
1 AP .jpg
PlanetaBRUTALNO! Ubijeno 12 vojnika, ranjeno četvoro u terorističkom napadu u Pakistanu!
fico01 AP Mukhtar Khan.jpg
PlanetaSTOTINE HILJADA PRISTALICA ISLAMISTIČKE STRANKE NA ULICAMA: Bili su na strani druge zemlje u ratu, sada pokazuju moć
profimedia-1023548855.jpg
PlanetaMOĆAN SAVEZNIK OKREĆE LEĐA IRANU? Zatvaraju granicu prema Islamskoj Republici! Stigao odgovor koji će razočarati ajatolaha!
iranski-ajatolah.jpg

Stručnjaci u emisiji Usijanje tvrde: Izrael i Amerika žele da ubiju više muva jednim udarcem!

"PORED IRANA, PAKISTAN JE SLEDEĆA META" Stručnjaci u emisiji Usijanje tvrde: Izrael i Amerika žele da ubiju više muva jednim udarcem! Izvor: Kurir televizija