Slušaj vest

Britansko ministarstvo spoljnih poslova je upade u poljski i rumunski vazdušni prostor ocenilo kao "neprihvatljive" i pozvalo je ruskog ambasadora Andreja Kelina da mu uloži protest.

U saopštenju Ministarstva navodi se da şu povrede bez presedana poljskog i NATO vazdušnog prostora ruskim dronima prošle nedelje, a usledio je još upad u rumunski vazdušni prostor u subotu, bilo potpuno neprihvatljivo.

"Rusija treba da shvati da njena kontinuirana agresija samo jača jedinstvo između saveznika NATO-a i našu odlučnost da stojimo uz Ukrajinu, i svaki dalji upad će ponovo biti uzvraćen silom", dodalo je ministarstvo.

"Ujedinjeno Kraljevstvo je ujedinjeno sa Poljskom, Rumunijom, Ukrajinom i našim saveznicima u NATO-u u bezrezervnoj osudi ovih nepromišljenih akcija", dodaje se još u saopštenju.

Ruski dronovi u Poljskoj Foto: STR/AP, WOJTEK JARGILO/PAP

Više ruskih dronova preletelo je u sredu na teritoriju Poljske, što su evropski zvaničnici opisali kao namernu provokaciju. NATO je poslao borbene avione da ih obore.

Poljski vazdušni prostor je nekoliko puta narušen od invazije Rusije na Ukrajinu 2022. godine.

Zatim, Rumunija je u subotu saopštila da je rasporedila dva aviona F-16 da presretnu dron koji je nakratko ušao u njen vazdušni prostor.

Ministarstvo odbrane zemlje saopštilo je da dron nije leteo iznad naseljenih područja i da nije predstavljao neposrednu opasnost za javnost.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaRUSKI DRONOVI UPALI I U TREĆU ČLANICU NATO PAKTA?! Crvene lampice na istoku Evrope! "Ministarstvo pokušalo da zataška sve..."
Litvanska vojska
Planeta"RUSIJA DRONOVIMA TESTIRALA ESKALACIJU" Snažan odgovor poljskog ministra zbog ruskih dronova! "Da je bilo mrtvih, odgovor bi bio OŠTAR"
profimedia0890891103.jpg
PlanetaPOLJSKA ZBOG RUSKOG UPADA AKTIVIRA KLJUČNI ČLAN 4 NATO PAKTA?! Evo šta predviđa ova tačka sporazuma! "Pokrenuće se konsultacije..."
putin.jpg
PlanetaPOLJSKA ZATVARA GRANICU SA BELORUSIJOM! Tuskovo izlaganje povodom ruskih vojnih vežbi: "Suočeni smo sa sve više provokacija iz Rusije i Belorusije"
tusk01 EPA Pawel Supernak.jpg