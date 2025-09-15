Slušaj vest

Britansko ministarstvo spoljnih poslova je upade u poljski i rumunski vazdušni prostor ocenilo kao "neprihvatljive" i pozvalo je ruskog ambasadora Andreja Kelina da mu uloži protest.

U saopštenju Ministarstva navodi se da şu povrede bez presedana poljskog i NATO vazdušnog prostora ruskim dronima prošle nedelje, a usledio je još upad u rumunski vazdušni prostor u subotu, bilo potpuno neprihvatljivo.

"Rusija treba da shvati da njena kontinuirana agresija samo jača jedinstvo između saveznika NATO-a i našu odlučnost da stojimo uz Ukrajinu, i svaki dalji upad će ponovo biti uzvraćen silom", dodalo je ministarstvo.

"Ujedinjeno Kraljevstvo je ujedinjeno sa Poljskom, Rumunijom, Ukrajinom i našim saveznicima u NATO-u u bezrezervnoj osudi ovih nepromišljenih akcija", dodaje se još u saopštenju.

1/4 Vidi galeriju Ruski dronovi u Poljskoj Foto: STR/AP, WOJTEK JARGILO/PAP

Više ruskih dronova preletelo je u sredu na teritoriju Poljske, što su evropski zvaničnici opisali kao namernu provokaciju. NATO je poslao borbene avione da ih obore.

Poljski vazdušni prostor je nekoliko puta narušen od invazije Rusije na Ukrajinu 2022. godine.

Zatim, Rumunija je u subotu saopštila da je rasporedila dva aviona F-16 da presretnu dron koji je nakratko ušao u njen vazdušni prostor.

Ministarstvo odbrane zemlje saopštilo je da dron nije leteo iznad naseljenih područja i da nije predstavljao neposrednu opasnost za javnost.