Direktor FBI, Keš Patel, izjavio je da su istražitelji pronašli otiske koji povezuju osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka, Tajlera Robinsona, sa mestom prošlonedeljnog pucanja, piše Foks njuz.

Otisci na šrafcigeru i peškiru

Patel je u ponedeljak ujutru, gostujući u emisiji "Fox & Friends", rekao da je DNK osumnjičenog pronađen na šrafcigeru, kao i na peškiru u koji je bila umotana puška za koju se veruje da je korišćena u pucnjavi.

- Mogu danas da potvrdim da su DNK uzorci sa peškira u kojem je bilo umotano oružje i otisci sa šrafcigera pozitivno identifikovani i da pripadaju osumnjičenom koji je u pritvoru - rekao je Patel.

Bekstvo posle pucnjave

Vlasti navode da je Robinson skočio sa krova pre nego što je pobegao sa kampusa Univerziteta doline Juta neposredno posle pucnjave. Potom je, kako kažu, trčeći prošao kroz deo šume do obližnjeg naselja, gde je ostavio oružje umotano u peškir.

Robinson pod posebnim nadzorom

Robinson se trenutno nalazi pod "posebnim nadzorom" u pritvoru u Juti. Policija navodi da tokom ispitivanja ne sarađuje sa istražiteljima.

