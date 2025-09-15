NETANJAHU OPASNO ZAPRETIO: "Ne isključujem nove napade na vođe Hamasa, gde god oni bili"
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu danas je izjavio da ne isključuje nove napade na vođe Hamasa "gde god bili", dok lideri arapskih i islamskih država održavaju samit u znak podrške Kataru posle prošlonedeljnog napada na tu zalivsku zemlju.
Napad u Dohi - nova eskalacija sukoba
Napad 9. septembra na lidere palestinske militantne grupe u Dohipredstavljao je značajnu eskalaciju izraelskog vojnog delovanja u regionu, već uzdrmanom sukobom posle upada Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, što je dovelo do rata u Gazi.
Stav arapsko-islamskog samita
Očekuje se da će vanredni arapsko-islamski samit u Dohi upozoriti da izraelski napad i bilo kakvi drugi "neprijateljski postupci" Izraela ugrožavaju koegzistenciju i napore za normalizaciju odnosa u regionu, navodi se u nacrtu rezolucije u koji je Rojters imao uvid.
Katarski emir: "Izraelski napad bio je kukavički i podmukao"
Na samitu je katarski emir Tamim bin Hamad al-Taniizjavio da je izraelski napad bio "kukavički i podmukao". Prema njegovim rečima, Hamasovi lideri su u trenutku napada razmatrali američki predlog o prekidu vatre koji su im preneli Katar i Egipat.
Hamas je saopštio da je u napadu ubijeno pet njegovih članova, ali ne i rukovodstvo. Takođe je poginuo jedan pripadnik katarskih snaga bezbednosti.
Posledice po regionalne odnose
Kako je napad izveden na teritoriji Katara, bliskog saveznika Sjedinjenih Američkih Država, podstakao je zalivske zemlje, takođe američke saveznike da zbiju redove.
Ovo je dodatno pogoršalo odnose između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Izraela, iako su oni normalizovani 2020. godine.
Netanjahu: "Još čekamo izveštaj o rezultatima"
Govoreći u Jerusalimu pored američkog državnog sekretara Marka Rubija, Netanjahu je rekao da Izrael još uvek nije dobio konačan izveštaj o rezultatima napada.
Rubio će posle posete Izraelu otputovati u Katar, potvrdio je visoki zvaničnik Stejt departmenta.
On je pozvao Katar da i dalje igra konstruktivnu ulogu u rešavanju sukoba u Gazi, naglasivši da bi mogao da pomogne u oslobađanju svih 48 talaca koje još uvek drže u Gazi, razoružavanju Hamasa i izgradnji bolje budućnosti za stanovnike Pojasa Gaze.
Reakcija Donalda Trampa
Američki predsednik Donald Tramp izrazio je nezadovoljstvo izraelskim napadom i izjavio da Izrael treba da bude oprezan.
Izrael je optužen za genocid nad Palestincima u Gazi od strane najveće svetske grupe istraživača genocida. Tokom gotovo dve godine trajanja vojne kampanje u enklavi, prema lokalnim vlastima, poginulo je više od 64.000 ljudi.
Izrael odbacuje optužbe, pozivajući se na pravo na samoodbranu posle napada 7. oktobra, u kojem je poginulo 1.200 ljudi, a 251 osoba je oteta, prema izraelskim podacima.
Katar optužuje Netanjahua za "državni terorizam"
Katar, koji je imao ključnu ulogu posrednika oko sukoba u Gazi, optužio je Izrael da potkopava izglede za mir, a premijera Netanjahua nazvao odgovornim za "državni terorizam".
