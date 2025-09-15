Katarski emir: "Izraelski napad bio je kukavički i podmukao"

Katarski emir: "Izraelski napad bio je kukavički i podmukao"

Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu danas je izjavio da ne isključuje nove napade na vođe Hamasa "gde god bili", dok lideri arapskih i islamskih država održavaju samit u znak podrške Kataru posle prošlonedeljnog napada na tu zalivsku zemlju.

Napad u Dohi - nova eskalacija sukoba Napad 9. septembra na lidere palestinske militantne grupe u Dohi predstavljao je značajnu eskalaciju izraelskog vojnog delovanja u regionu, već uzdrmanom sukobom posle upada Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, što je dovelo do rata u Gazi.

1/5 Vidi galeriju Napad Izraela na Katar, eksplozije u Dohi, gađano rukovodstvo Hamasa. Foto: Pritnscreen/X

Stav arapsko-islamskog samita

Očekuje se da će vanredni arapsko-islamski samit u Dohi upozoriti da izraelski napad i bilo kakvi drugi "neprijateljski postupci" Izraela ugrožavaju koegzistenciju i napore za normalizaciju odnosa u regionu, navodi se u nacrtu rezolucije u koji je Rojters imao uvid.

1/9 Vidi galeriju Nastavak suđenja Netanjahuu Foto: EPA Menahem Kahana Pool, AP Menahem Kahana

Katarski emir: "Izraelski napad bio je kukavički i podmukao"

Na samitu je katarski emir Tamim bin Hamad al-Taniizjavio da je izraelski napad bio "kukavički i podmukao". Prema njegovim rečima, Hamasovi lideri su u trenutku napada razmatrali američki predlog o prekidu vatre koji su im preneli Katar i Egipat.

Hamas je saopštio da je u napadu ubijeno pet njegovih članova, ali ne i rukovodstvo. Takođe je poginuo jedan pripadnik katarskih snaga bezbednosti.

1/9 Vidi galeriju Benjamin Netanjahu Foto: EPA Menahem Kahana, AP Menahem Kahana, EPA Menahem Kahana Pool

Posledice po regionalne odnose

Kako je napad izveden na teritoriji Katara, bliskog saveznika Sjedinjenih Američkih Država, podstakao je zalivske zemlje, takođe američke saveznike da zbiju redove.

Ovo je dodatno pogoršalo odnose između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Izraela, iako su oni normalizovani 2020. godine.

1/23 Vidi galeriju Gaza Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, Jehad Alshrafi/AP

Netanjahu: "Još čekamo izveštaj o rezultatima"

Govoreći u Jerusalimu pored američkog državnog sekretara Marka Rubija, Netanjahu je rekao da Izrael još uvek nije dobio konačan izveštaj o rezultatima napada.

1/9 Vidi galeriju Američki državni sekretar Marko Rubio stigao na satanak šefova diplomatija NATO u turskom gradu Anatalija Foto: Ozan Kose/Pool AFP, FREDDIE EVERETT / HANDOUT/US STATE DEPARTMENT / HANDOUT

Rubio će posle posete Izraelu otputovati u Katar, potvrdio je visoki zvaničnik Stejt departmenta.

On je pozvao Katar da i dalje igra konstruktivnu ulogu u rešavanju sukoba u Gazi, naglasivši da bi mogao da pomogne u oslobađanju svih 48 talaca koje još uvek drže u Gazi, razoružavanju Hamasa i izgradnji bolje budućnosti za stanovnike Pojasa Gaze.

1/9 Vidi galeriju Hamas Foto: AP/Jehad Alshrafi, Omar Ashtawy apaimages / Sipa Press / Profimedia

Reakcija Donalda Trampa

Američki predsednik Donald Tramp izrazio je nezadovoljstvo izraelskim napadom i izjavio da Izrael treba da bude oprezan.

Izrael je optužen za genocid nad Palestincima u Gazi od strane najveće svetske grupe istraživača genocida. Tokom gotovo dve godine trajanja vojne kampanje u enklavi, prema lokalnim vlastima, poginulo je više od 64.000 ljudi.

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp sa pripadnicima Nacionalne garde i policije u Vašingtonu, podelio im hamburgere i picu Foto: Printscreen/Youtube/Fox News

Izrael odbacuje optužbe, pozivajući se na pravo na samoodbranu posle napada 7. oktobra, u kojem je poginulo 1.200 ljudi, a 251 osoba je oteta, prema izraelskim podacima.

1/7 Vidi galeriju Rat Izraela i Hamasa Foto: AP Abdel Kareem Hana

Katar optužuje Netanjahua za "državni terorizam"

Katar, koji je imao ključnu ulogu posrednika oko sukoba u Gazi, optužio je Izrael da potkopava izglede za mir, a premijera Netanjahua nazvao odgovornim za "državni terorizam".

OVO JE OSNOVNA IDEJA POGUBNE POLITIKE NETANJAHUA!