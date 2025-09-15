Slušaj vest

Italijanska premijerka Đorđa Meloniosudila je sramne komentare "levice" na račun ubistva saradnika Donalda Trampa Čarlija Kirka, kao i sam svirepi čin ubistva.

- Mržnja i političko nasilje se dramatično vraćaju kao stvarnost, dovodeći do toga da mnoga pitanja dođu do izražaja. Dolazim iz političke zajednice koja je često bila nepravedno optuživana za širenje mržnje, optuživana, gle čuda, od strane istih ljudi koji danas ćute, umanjuju ili čak opravdavaju ili slave unapred smišljeno, namerno, hladnokrvno ubistvo 31-godišnjeg čoveka čiji je jedini zločin bio da hrabro brani svoje ideje - rekla je na početku.

Kako je istakla, Kirk je kriv jer je imao argumente a smetao je onima koji nemaju.

- On bi jednostavno sedeo u javnosti i dozvoljavao bilo kome da ga izazove na debatu o bilo kojoj temi, jer je bio uveren u svoje ideje. Radio je to sa osmehom na licu, radio je to sa poštovanjem, zato je bio zastrašujući. Jer kada nemate argumente, plašite se onih koji ih imaju. Videla sam da se to dešava mnogo puta. Oni koji nemaju argumente imaju samo oružje kriminalizacije, oružje uvreda, oružje diskreditacije svog protivnika, oružje nasilja, koje uvek počinje kao verbalno nasilje, ali ponekad postaje i fizičko nasilje.

O kaznama za one koji ubijaju političare "desnice"

- Ovo kažem i zato što sam poslednjih dana pročitala mnogo nehumanih komentara o smrti Čarlija Kirka, a pročitala sam i druge zastrašujuće. Jedna od njih je od Pjera Đorđa Odefredija, levičarskog intelektualca, koji je rekao da pucanje na Martina Lutera Kinga i pucanje na predstavnika MAGA nije ista stvar. Sada bih želela da pitam ovog uvaženog profesora šta tačno misli pod tim. Da li to znači da je legitimno pucati na određene ljude zbog njihovih ideja? Ili da je manje ozbiljno pucati na njih zato što ne delimo njihove ideje? Ili da je razumljivo želeti da ih pucamo zbog njihovih ideja? Da li to znači da bi trebalo da izričemo manje kazne onima koji pucaju na desničarske političare, možda uzimajući u obzir činjenicu da su njihove ideje neprihvatljive kao olakšavajuću okolnost?- dodala je.

- Verujem da je došlo vreme da se italijanska levica pozove na odgovornost za ovo stalno minimiziranje, ili čak opravdanje, kriminalizacije i nasilja nad onima koji ne dele njihove stavove. Jer klima, i ovde u Italiji, postaje neodrživa i vreme je da se to osudi i da se jasno kaže da su ovi argumenti neprihvatljivi, opasni - rekla je.

