Tinejdžer (19) je uhapšen nakon što je juče gazio po cveću, balonima, porukama i američkim zastavicama ostavljenim u čast ubijenog konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka.

Incident ispred sedišta Turning Point USA

Sve se dogodilo ispred sedišta konzervativne organizacije Turning Point USAu Feniksu. Kamere "Foks njuza" zabeležile su trenutak kada tinejdžer hoda i šutira predmete koje su ljudi ostavili u Kirkovu čast.

Okupljeni su odmah reagovali i zaustavili ga. Na snimku se vidi muškarac u plavoj polo majici kako obara tinejdžera na tlo.

Identitet počinioca i sumnjiva majica

Policija je vandala identifikovala kao 19-godišnjeg Rajdera Korala. Tokom incidenta nosio je crnu majicu sa američkom zastavom i orlom - sličnu majici koju je imao na sebi Tajler Robinson kada je ubio Kirka.

Koral je trenutno u zatvoru okruga Marikopa. Optužen je za nanošenje štete i narušavanje javnog reda i mira, saopštio je portparol policije Feniksa, narednik Filip Krinski.

Policija prisustvovala događaju