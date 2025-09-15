Slušaj vest

Tinejdžer (19) je uhapšen nakon što je juče gazio po cveću, balonima, porukama i američkim zastavicama ostavljenim u čast ubijenog konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka.

Incident ispred sedišta Turning Point USA

Sve se dogodilo ispred sedišta konzervativne organizacije Turning Point USAu Feniksu. Kamere "Foks njuza" zabeležile su trenutak kada tinejdžer hoda i šutira predmete koje su ljudi ostavili u Kirkovu čast.

Okupljeni su odmah reagovali i zaustavili ga. Na snimku se vidi muškarac u plavoj polo majici kako obara tinejdžera na tlo.

Identitet počinioca i sumnjiva majica

Policija je vandala identifikovala kao 19-godišnjeg Rajdera Korala. Tokom incidenta nosio je crnu majicu sa američkom zastavom i orlom - sličnu majici koju je imao na sebi Tajler Robinson kada je ubio Kirka.

Tinejdžer (19) uništava cveće i zastavice postavljene u čast ubijenog Čarlija Kirka u Feniksu. Foto: Printscreen/X

Koral je trenutno u zatvoru okruga Marikopa. Optužen je za nanošenje štete i narušavanje javnog reda i mira, saopštio je portparol policije Feniksa, narednik Filip Krinski.

Policija prisustvovala događaju

- Policajci su već bili na mestu događaja kako bi pomogli u kontroli saobraćaja zbog prisustva velikog broja ljudi - objasnio je Krinski.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlaneta"DA LI OVO ZNAČI BLAŽE KAZNE ZA ONE KOJI UBIJAJU NA POLITIKE DESNICE?" Meloni oštro osudila uznemirujuće komentare "levice" o smrti Kirka: Vratila se mržnja!
carli.jpg
PlanetaDIREKTOR FBI: Pronađen ključni dokaz u slučaju ubistva Čarlija Kirka
102081129-15096571-Robinson_allegedly_texted_about_stashing_a_gun_linked_to_Wednesd-a-1_1757825957134 copy.jpg
PlanetaNA INTERNETU SE HVALIO DA JE UBIO KIRKA, PRED POLICIJOM ĆUTI Osumnjičeni Tajler Robinson "ne sarađuje" sa nadležnima dok Amerika čeka podizanje optužnice (FOTO)
x AP Lindsey Wasson copy2.jpg
PlanetaUBISTVO ČARLIJA KIRKA ZAPALILO CEO SVET! Spirala JEZIVOG NASILJA na ulicama SAD prelila se i u Evropu! Počeli KRVAVI OKRŠAJI, tenzije na vrhuncu! (VIDEO, FOTO)
carli.jpg