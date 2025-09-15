Slušaj vest

Čarli Kirk (31), saradnik američkog predsednika Donalda Trampa koji je bio uticajan među konzervativnom omladinom, preminuo je nakon što je pogođen hicem u vrat tokom govora u kampusu Univerziteta Juta veli.

U emisiji „Ni 5 ni 6“ gosti su bili pukovnik u penziji Vinko Pandurević, Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku, ekonomista i analitičar Nenad Bumbić i advokat Vladan Glišić. Tema diskusije bile su globalna povezanost društvenih događaja, fenomen ekstremizma i uloga kontroverznih javnih ličnosti poput ubijenog Čarlija Kirka.

Pandurević: Svet je globalizovan i međuzavistan

Pandurević je naglasio da svaki događaj ima određene implikacije:

- Nekom je zanimljiv, nekom nije. S obzirom na globalizovani svet, mogućnost neposredne komunikacije i praćenje događaja u realnom vremenu, imate demonstracije u Americi, Velikoj Britaniji, Nepalu, ovde kod nas.

Foto: Kurir Televizija

Po njemu, to pokazuje da svet ne može ni jedan događaj neovisno od nekog drugog sličnog da se odvija. Objasnio je i kako društvena struktura funkcioniše:

- Društvena struktura generalno je ista, ali je specifična za svaku zemlju. To je jedan sistem manje ili više stabilnih odnosa između elemenata koji čine jedno društvo i način na koji oni funkcionišu.

Dotakao se i pojma duboke države:

- Skloni smo da kažemo da postoji neko koga još nismo definisali, a oni upravljaju. Neki kažu duboka država, ali šta je duboka država? Duboka država za Trampa je jednim delom ono što se radi po zakonu i sistemski, odnosno nešto što njemu ometa rad.

Govoreći o Čarliju Kirku, Pandurević ga je opisao kao specifičnog influencera, koji nije delovao samo na društvenim mrežama. Dodao je:

- Svi ti koji su rekli pa da, očekivalo se, treba da bude ubijen, ja mislim da oni nemaju ništa protiv ljudskog života. Oni empatiju prema životu imaju, ali se boje ideja i vrednosti koje je on širio i propagirao.

1/15 Vidi galeriju Tuga širom Amerike zbog ubistva Čarlija Kirka. Zastave su na pola koplja, ljudi se mole i pale sveće u njegovu čast. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, Lindsey Wasson/AP, Meredith Seaver/College Station Eagle

Bumbić: Internet hrani ekstreme

Bumbić je problem sagledao kroz prizmu političke manipulacije:

- Ovo deluje kao ispoljavanje onoga što neodgovorni političari rade, a to jeste da nađu nekoga ko je krivac i neku grupu koja je pogodna da bude kriva. Zato se na taj način skida i abolira uloga političara. Imamo zamenu teza, ne bavimo se tim šta je uzrok problema.

On je podsetio i na slučaj u američkim medijima:

- Na NBC-u je čovek otpušten zato što nije rekao nešto što je toliko kontroverzno, rekao je da ako neko promoviše nasilje, na kraju to nasilje može i njemu da se vrati.

Posebno je naglasio opasnosti digitalnog okruženja:

- Nažalost, taj ekstremizam i što mi imamo problem sa internetom je što internet hrani ekstreme. Ti algoritmi koji postoje na internetu su oni koji hrane ekstreme.

Foto: Kurir Televizija

Đurić: Ekstremna retorika ne mora da bude negativna

Đurić se detaljnije bavio likom Čarlija Kirka i njegovim stavovima:

- Kada je u pitanju Kirk, to su nijanse koje se uzimaju u obzir, tema abortusa kao najlakši primer. Čarli je bio neko ko je bio protiv abortusa uopšte. Počeo je da se vrti sada opet snimak kada je imao debatu sa mladima, to je bio zaštitni znak i kada se govorilo o nekim scenarijima dozvole ili zabrane, Čarli je bio apsolutno protiv i dao se taj jedan ekstremni primer gde se on najverovatnije nije snašao kako bi odgovorio.

On je ocenio da se tu zapravo radi o ljudskim i ženskim pravima, ali i o principu:

- Ovde je problematika ljudskih, ženskih prava, kada govorimo o abortusu, ali negde i čitava ta debata je prebačena na jedan nivo na koji ne treba da bude. Radi se o principu, da li država treba da bude ta koja reguliše abortus.

Foto: Kurir Televizija

Dodao je da se Kirk bavio kontroverznim pitanjima i pitao:

- Da li vi smete da iznesete neko mišljenje koje je potpuno suprotno nečijem drugom i da nemate strah od toga da li će vas neko ubiti?“

Đurić je zaključio:

- To što je nešto uobičajeno ne znači i da je normalno. Ne možemo zatvarati oči na to, ali ekstremna retorika ne mora da bude negativna.

Glišić: MAGA pokret je reaktivan i neorganizovan

Glišić je problemu prišao kroz širu istorijsku dimenziju:

- Decenijama se priča o abortusu uvodila kao suštinska priča o slobodi žene u odnosu na državu. Ovo sada i MAGA pokret je reakcija i to kako MAGA pokret trapavo reaguje na sve ovo govori o tome koliko je on još neartikulisan. Oni nisu proaktivni, oni su reaktivni.

Kritikovao je njihovu slabost u organizaciji:

Foto: Kurir Televizija

- MAGA pokret je očigledno neorganizovan, nesposoban da izabere sposobnijeg od Trampa, brutalnijeg, ozbiljnijeg, od kojeg bi se zatele noge ovima s druge strane da kažu, na šta, ne smemo više da igramo, da pucamo, da isprobavamo izborne krađe, moramo da sednemo da se dogovorimo. Tu počinje konsenzus, tu počinje dogovor. Znači, dokle god jedna strana misli da joj sve prolazi, druga strana se nije organizovala, dotle će da prolazi.

O Čarliju Kirku je rekao:

- Šta god je pričao Kirk, išao je među ljude sa kojima se politički ne slaže, sve suprotno od društvenih mreža. Nije bežao u sigurnost ideološkog konfora, nego je išao baš među ljude sa kojima je neistomišljenik i argumentima i dijalogom je sa njima pokušavao da reši.

Glišić je izneo i mračniju prognozu:

- Problem je što će se u jednom trenutku neartikulisano pojaviti novi lider, to će biti početak građanskog rata u Americi. Posle svega što su uradili u svetu, možda to i zaslužuju. Tramp kao predstavnik MAGA pokreta govori koliko je neartikulisan taj pokret. U njegovo ime govori čovek koji je deo prebogate elite, koja je najverovatnije debelo kriva za to u kakvom stanju žive Amerikanci, a realno bi trebalo da imaju nekog pukovnika, mladog, brutalnog, koji bi rekao "Mi ćemo sada za ovog jednog da ubijemo sto vaših".

"LIDER IZ SENKE NEĆE ČEKATI KRAJ TRAMPOVOG MANDATA" Stigle tvrdnje - SAD na pragu građanskog rata, orkestrira pripadnik elite, a moto: "Naš jedan za vaših 100" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs