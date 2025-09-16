BITKA ZA POKROVSK I DONJECKU OBLAST POSTAJE SVE BRUTALNIJA

Ukrajinske snage oslobodile su selo Pankivka od ruskih trupa u sektoru Dobropolja u Donjeckoj oblasti, saopštio je Prvi korpus Azova- Nacionalne garde, piše Kijev independent.

Napredovanje posle ruskog prodora

Od prošlog meseca, ukrajinske snage potiskuju ruske trupe nakon što su one napredovale gotovo 10 kilometara prema strateškom autoputu Dobropolje - Kramatorsk, u blizini grada Pokrovska, gde se vode žestoke borbe.

Od kraja avgusta, Ukrajinci su povratili kontrolu nad više sela u tom području.

Zajednička operacija

Operacija oslobađanja sprovedena je zajednički od strane jedinica Oružanih snaga Ukrajine i Nacionalne garde, navedeno je u saopštenju.

U međuvremenu, ruske snage nastavljaju da učvršćuju svoje položaje, što je primoralo Ukrajinuda rasporedi dodatne rezerve u sektor pod nadzorom Prvog korpusa Azova Nacionalne garde, koji čine četiri pešadijske brigade i jedan marinski puk.

- Ukrajinske odbrambene snage ulažu sve napore da zaustave neprijateljsko napredovanje i spreče probijanje odbrane - stoji u izjavi.

Serija ukrajinskih kontraudara

Vest dolazi u trenutku sve češćih kontraudara sa ukrajinske strane, koja je gotovo dve godine u strateškoj defanzivi duž istočnog fronta.

Ukrajinske snage oslobodile su 8. septembra selo Zarične u Donjeckoj oblasti. Operaciju su izveli vojnici 425. jurišnog puka, poznatog kao"Skelija".

Ranije ovog meseca, ista jedinica je prijavila oslobađanje sela Novoekonomične i Udačne, takođe u okolini Pokrovska.

Fokus Moskve na Donjeckoj oblasti

Letnja ofanziva Moskve bila je usmerena na Donjecku oblast, a sabotažne i izviđačke grupe nakratko su ulazile u Pokrovsk, pre nego što su odbijene.

Rusko napredovanje tumači se kao pokušaj jačanja pozicije Kremlja u mirovnim pregovorima, dok američki predsednik Donald Tramp nastavlja da vrši pritisak za postizanje dogovora.

Izjava vrhovnog komandanta Ukrajine

Vrhovni komandant Ukrajine, Oleksandr Sirski, izjavio je 7. septembra da su ukrajinske snage u avgustu povratile kontrolu nad 26 kvadratnih kilometara teritorije oko Pokrovska.

