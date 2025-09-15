Slušaj vest

Marijana Izaguire(23) preminula je 12. septembra, potvrdila je kancelarija državnog tužioca Mičoakanau Meksiku. Pre toga je prijavljen njen nestanak 1. septembra, piše list Pipl.

Modna influenserka Marijana umrla je u 23. godini posle hospitalizacije. Vest o njenoj smrti proširila se ubrzo pošto je prijavljen njen nestanak, a policija ju je pronašla pet dana kasnije.

Kancelarija tužioca Mičoakana potvrdila je 12. septembra njenu smrt, navodeći da su fatalne zdravstvene komplikacije dovele do smrti od moždanog udara u bolnici.

Porodica donirala njene organe Prema pisanju lista El Finansijero, porodica devojke dala je saglasnost za donaciju njenih organa, uključujući kožu, mišiće, rožnjače i bubrege.

Meksička modna influenserka Marijana Izaguire Foto: Društvene Mreže

Zabrinjavajući snimak pre nestanka 4,1 miliona pratilaca na TikToku izazvao je njen poslednji video u kome se pojavila namaskirana kao klovan. Lice joj je bilo išarano jarkim bojama. Ona je nestala 1. septembra, a dodatnu zabrinutost međuizazvao je njen poslednji video u kome se pojavila namaskirana kao klovan. Lice joj je bilo išarano jarkim bojama. U snimku od 33 sekunde, gde peva na plejbek na različitim lokacijama, u jednoj sceni deluje kao da su joj suze u očima.

- Sva obećanja moje ljubavi ići će s tobom. Zašto odlaziš? - napisala je u opisu objave.

Marijana Izaguire Foto: Društvene Mreže

Pronađena u hotelu u Moreliji

Tužioci su 6. septembra potvrdili da je ona pronađena posle nestanka u hotelu u Moreliji, gde je boravila nekoliko dana. Njeno vozilo je takođe pronađeno ispred hotela.

- Zbrinuli su je bolničari i prevezena je u bolnicu - navedeno je u saopštenju tužilaštva.

Reakcije fanova i prijatelja

Posle potvrde njene smrti, mnogi obožavaoci i prijatelji ostavili su emotivne poruke ispod njenih poslednjih objava na društvenim mrežama.