UMRLA INFLUENSERKA MARIJANA (23)! "Ti si naš anđeo i to si oduvek bila" (FOTO/VIDEO)
Marijana Izaguire(23) preminula je 12. septembra, potvrdila je kancelarija državnog tužioca Mičoakanau Meksiku. Pre toga je prijavljen njen nestanak 1. septembra, piše list Pipl.
Modna influenserka Marijana umrla je u 23. godini posle hospitalizacije. Vest o njenoj smrti proširila se ubrzo pošto je prijavljen njen nestanak, a policija ju je pronašla pet dana kasnije.
Kancelarija tužioca Mičoakana potvrdila je 12. septembra njenu smrt, navodeći da su fatalne zdravstvene komplikacije dovele do smrti od moždanog udara u bolnici.
Porodica donirala njene organe
Prema pisanju lista El Finansijero, porodica devojke dala je saglasnost za donaciju njenih organa, uključujući kožu, mišiće, rožnjače i bubrege.
Zabrinjavajući snimak pre nestanka
Ona je nestala 1. septembra, a dodatnu zabrinutost među 4,1 miliona pratilaca na TikToku izazvao je njen poslednji video u kome se pojavila namaskirana kao klovan. Lice joj je bilo išarano jarkim bojama.
U snimku od 33 sekunde, gde peva na plejbek na različitim lokacijama, u jednoj sceni deluje kao da su joj suze u očima.
- Sva obećanja moje ljubavi ići će s tobom. Zašto odlaziš? - napisala je u opisu objave.
Pronađena u hotelu u Moreliji
Tužioci su 6. septembra potvrdili da je ona pronađena posle nestanka u hotelu u Moreliji, gde je boravila nekoliko dana. Njeno vozilo je takođe pronađeno ispred hotela.
- Zbrinuli su je bolničari i prevezena je u bolnicu - navedeno je u saopštenju tužilaštva.
Reakcije fanova i prijatelja
Posle potvrde njene smrti, mnogi obožavaoci i prijatelji ostavili su emotivne poruke ispod njenih poslednjih objava na društvenim mrežama.
- Za ovo kratko vreme koliko sam te poznavao, bila si divna devojka, sa osmehom koji nikada nije nestajao - napisao je kolega influenser Marselo Alkazar, dodavši: "Ti si anđeo i to si oduvek bila."