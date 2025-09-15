Slušaj vest

Budućnost direktora FBI Keša Patela u ovoj agenciji je na klimavim nogama, dok se FBI uskoro pridružuje novi zamenik direktora, a zabrinutost zbog Patelovih liderskih sposobnosti dolazi i iz same Trampove administracije.

Endru Bejli novi zamenik direktora FBI

U ponedeljak je održana ceremonija polaganja zakletve Endrua Bejlija, novog Patelovog zamenika koji sada zajedno sa Danom Bonginom obavlja tu funkciju u FBI, koja je pod sve većim nadzorom nego što je to bilo ranije.

Politička osetljivost i pritisak

Patel se već nalazi u delikatnoj političkoj poziciji. Poslednjih nekoliko meseci balansira između sprovođenja političke agende Donalda Trampau Birou i kritika MAGA baze zbog njegovog i rukovodstva tužiteljke Pem Bondi u vezi sa slučajem Džefrija Epstajna.

Fox News izveštava da su dugogodišnje tenzije između Bondi i Patela oko pitanja objavljivanja dokumenata o Epstajnu izašle u javnost, a postavljenje Bejlija neki tumače kao pokušaj da se ukloni Patel.

Nedostatak poverenja unutar administracije

- Bela kuća, Bondi i zamenica državnog tužioca Blanš nemaju poverenja u Keša. Pem ga posebno ne podnosi, Blanš takođe - rekao je izvor upoznat sa kadrovskim pitanjima za Fox News.

Kritike zbog slučaja ubistva Čarlija Kirka

Izveštaj dolazi posle članka CNN-a koji navodi da su za Patela problemi postali dodatno veći smrću Čarlija Kirka u Juti.

Pucnjava na prepunom univerzitetskom kampusu uključivala je osumnjičenog Tajlera Robinsona koji je kasnije navodno snimljen na više sigurnosnih kamera, a konfuzna i fragmentirana potraga završila se tek kada je član porodice prepoznao osumnjičenog, suočio se s njim i ubedio ga da se preda vlastima.

Optužbe za loše vođenje istrage

Patela sada otvoreno optužuju MAGA influenseri, poput Kris Rufo, za loše vođenje istrage posle sramotne greške u kojoj je direktor FBI u satima posle ubistva pogrešno izjavio da je osumnjičeni uhapšen od strane vlasti.

