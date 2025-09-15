Slušaj vest

Ruska vojska, oko 50 kilometara od poljske granice, sprovela je značajnu obnovu objekta koji se čini kao aktivno skladište nuklearnog oružja.

- Satelitski snimci Digital Globea, kupljeni putem Getty Images, kao i nekoliko drugih snimaka dostupnih na TerraServeru, prikazuju jedan od tri podzemna bunkera u blizini Kulikova, iskopan 2016. godine, očito renoviran, a ponovo zatrpan 2018. godine, verovatno kako bi se uskoro vratio u operativno stanje. Lokacija je ranije nadograđivana između 2002. i 2010. kada je očišćen spoljni sigurnosni perimetar - piše Hans M. Kristensen za Savez američkih naučnika.

Da li skladište nuklearno oružje?

Najnovija nadogradnja postavlja pitanja o operativnom statusu lokacije. Da li se skladišti sada, da li je u prošlosti i hoće li u budućnosti skladištiti nuklearne bojeve glave za ruske nestrateške sisteme dvostruke sposobnosti raspoređene u regionu?

Ruska vlada je više puta izjavila da se sve nestrateške nuklearne bojeve glave čuvaju u "centralnom" skladištu, što se obično tumači kao veća skladišta u unutrašnjosti Rusije. Dakle, Kulikovo bi moglo da funkcioniše kao prednje skladište koje bi se u slučaju krize snabdevalo bojevim glavama iz centralnih skladišta.

Potencijalni korisnici skladišta

Karakteristike lokacije sugerišu da bi mogla da služi ruskim vazdušnim ili mornaričkim snagama dvostruke sposobnosti. Takođe bi mogla da bude zajednička lokacija, opslužujući nuklearne bojeve glave za Vazduhoplovstvo, Mornaricu, Kopnenu vojsku, PVO i odbranu obale u regionu.

- Koliko ja znam, ovo je jedino skladište nuklearnog oružja u Kalinjingradskoj oblasti - piše Kristensen.

Postojeće snage i modernizacija

Prisustvo nuklearnih snaga u regionu nije novo. Rusija je rasporedila sisteme dvostruke sposobnosti tokom Hladnog rata i nastavila je to da čini. Većina sistema je nedavno modernizovana ili se modernizuje.

Lokacija Kulikovo je oko 8 km od vazdušne baze Čkalovsk (u fazi velike obnove od 2012), oko 27 km od obalske odbrane u blizini Donskog (nedavno nadograđena sa SSC-1B Sepal na P-800 Bastion, raketu za koju američka obaveštajna služba procenjuje da je nuklearno sposobna) i oko 35 km od baze Baltičke flote u Baltijsku, gde se nalaze podmornice, razarači, fregate i korvete sposobne za nuklearno oružje.

Veza sa drugim vojnim jedinicama

Skladište Kulikovo je na oko 96 km od 152. raketne brigade u Černjakovsku, koja je nadograđena sa SS-21 na SS-26 (Iskander). U regionu je raspoređeno nekoliko jedinica PVO S-300 i S-400, na udaljenostima od 20 do 98 km od skladišta.

Slične nadogradnje u Rusiji

Slične nadogradnje sprovedene su i na drugim ruskim nuklearnim skladištima tokom decenija, uključujući baze nuklearnih podmornica na Kamčatki. Takođe su u toku nadogradnje drugih skladišta u Kalinjingradskoj oblasti, ali se čini da ona nisu nuklearna.

