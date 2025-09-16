Slušaj vest

Gabrijel Farel (31), biznismen u usponu, poginuo je u stravičnoj nesreći nakon što je skočio iz aviona iznad Rio de Žaneira.

Gabrijel je skočio iz aviona iznad plaže Rezerva u Rio de Žaneiru kada mu se, kako se navodi, padobran nije otvorio. On je prevezen u bolnicu gde je preminuo od posledica povreda.

Biznismen koji je postao padobranac objavio je dirljivu objavu na društvenim mrežama samo dan pre nego što je poginuo.

Podelio je video na kojem je prikazan kako trči sa svojim psom na plaži Konrado, uz natpis: "Vrednovanje života je svakodnevica. Besplatno je, ne sme se propustiti".

Gabrijel je počeo kao kvalifikovani inženjer pre nego što je napustio profesiju da bi sledio svoju strast prema kuvanju, osnovavši lokalni omiljeni lanac picerija Borda i Lenja.