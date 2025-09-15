Slušaj vest

Državna zaštitna služba Poljske u ponedeljak 15. septembra je neutralisala dron iznad zgrada Vlade Poljske i Belvederea, potvrdio je poljski premijer Donald Tusk.

Tusk je naveo je da je Državna zaštitna služba (SOP) neutralisala dron koji je u ponedeljak uveče leteo iznad zgrada Vlade u ulici Parkova kao i iznad Belvederea u Varšavi.

- Uhapšena su dvojica beloruskih državljana. Policija istražuje okolnosti incidenta - izjavio je Tusk.

Dodao je da je akcija izvedena u ponedeljak nešto posle 20 časova i naglasio da je bezbednosna situacija pod kontrolom, prenosi PolsatNews.

Incident je za portal Interia potvrdio i portparol Ministarstva unutrašnjih poslova i administracije Karolina Galecka, navodeći da su obe osobe privedene i da se sprovode dalje provere.

Tusk je ranije na društvenim mrežama upozorio da Poljska u trenutnim bezbednosnim izazovima ne sme "tražiti neprijatelja na Zapadu".

- Evropski saveznici nisu zakazali u ovom trenutku kušnje. Pretnja dolazi s Istoka i od svih onih koji pokušavaju da razbiju evroatlantsko jedinstvo - napisao je on.