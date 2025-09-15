OBOREN DRON IZNAD ZGRADE VLADE POLJSKE! Hitno se oglasio premijer Tusk, dvoje uhapšenih!
Državna zaštitna služba Poljske u ponedeljak 15. septembra je neutralisala dron iznad zgrada Vlade Poljske i Belvederea, potvrdio je poljski premijer Donald Tusk.
Tusk je naveo je da je Državna zaštitna služba (SOP) neutralisala dron koji je u ponedeljak uveče leteo iznad zgrada Vlade u ulici Parkova kao i iznad Belvederea u Varšavi.
- Uhapšena su dvojica beloruskih državljana. Policija istražuje okolnosti incidenta - izjavio je Tusk.
Dodao je da je akcija izvedena u ponedeljak nešto posle 20 časova i naglasio da je bezbednosna situacija pod kontrolom, prenosi PolsatNews.
Incident je za portal Interia potvrdio i portparol Ministarstva unutrašnjih poslova i administracije Karolina Galecka, navodeći da su obe osobe privedene i da se sprovode dalje provere.
Tusk je ranije na društvenim mrežama upozorio da Poljska u trenutnim bezbednosnim izazovima ne sme "tražiti neprijatelja na Zapadu".
- Evropski saveznici nisu zakazali u ovom trenutku kušnje. Pretnja dolazi s Istoka i od svih onih koji pokušavaju da razbiju evroatlantsko jedinstvo - napisao je on.
Ovo je još jedan u nizu bezbednosnih incidenata u Poljskoj povezanih s dronovima, nakon što je ranije Tusk govorio o ruskim letelicama koje su ulazile u poljski vazdušni prostor pre nekoliko dana i najavio koordinisane akcije NATO-a.
