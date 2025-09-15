Slušaj vest

Britanski borbeni avioni tipa "tajfun" učestvovaće u misijama vazdušne odbrane iznad Poljskeu okviru nove NATOoperacije "Istočna straža", potvrdila je britanska vlada, prenosi Gardijan.

Avioni će se pridružiti snagama iz Danske, Francuske i Nemačke u patroliranju poljskim nebom, nakon što su prošle nedelje ruski dronovi ušli u poljski vazdušni prostor.

Britansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da će "tajfuni" delovati iz baze RAF Coningsby u okrugu Linkoln, uz podršku vojnih aviona tipa "vojadžer" za dopunu goriva u vazduhu. Do jula je u Poljskoj već bilo stacionirano šest "tajfuna" u okviru misije vazdušnog nadzora.

Starmer: Rusija preti evropskoj bezbednosti

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je da je svrha misije mnogo šira od pukog pokazivanja snage.

- Ovi avioni nisu samo demonstracija moći, već ključni faktor u odvraćanju od agresije, osiguranju NATO vazdušnog prostora i zaštiti naše nacionalne bezbednosti, kao i bezbednosti naših saveznika - rekao je Starmer.

On je dodao da je "neodgovorno ponašanje Rusije direktna pretnja evropskoj bezbednosti i kršenje međunarodnog prava, zbog čega će Ujedinjeno Kraljevstvo podržati NATO napore u jačanju istočnog krila kroz misiju Istočna straža".

