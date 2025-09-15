Slušaj vest

U prepodnevnim satima je ispaljeno devet hitaca na vozilo poljskog poslanika u Evropskom parlamentu, Valdemara Bude, u Briselu. Lokalni mediji izveštavaju da je on bio očigledna meta napada, iako povrede još nisu potvrđene. Trenutno nema osumnjičenih.

Valdemar Buda Foto: Tomasz Gzell / PAP / Profimedia

Biografija Valdemara Bude

Valdemar Buda, rođen 1982. godine u Tureku, Poljska, studirao je pravo na Univerzitetu u Lođu i kvalifikovao se kao pravni savetnik pre nego što je ušao u politiku.

Prvi put je služio kao gradski većnik u Lođu, a 2015. je izabran u poljski Sejm kao član stranke Pravo i pravda (PiS), gde je stekao reputaciju radeći na pitanjima pravde i razvoja.

Vlada i politička karijera

Kasnije je obavljao visoke državne funkcije, uključujući sekretara u Ministarstvu investicija i razvoja, a potom u Ministarstvu fondova i regionalne politike, pre nego što je u aprilu 2022. imenovan za Ministra ekonomskog razvoja i tehnologije u vladi premijera Mateuša Moravjeckog, funkciju koju je obavljao do kraja 2023. godine.

Evropski parlament

Godine 2024. izabran je za poslanika Evropskog parlamenta, pridružio se grupi Evropski konzervativci i reformisti i služi u odborima fokusiranim na poljoprivredu, ruralni razvoj i javno zdravlje.

Oženjen je i ima dvoje dece, a poznat je i po organizaciji godišnje hodočasničke trke do Częstochowe.