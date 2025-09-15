Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je američka vojska ponovo gađala čamac za koji se sumnja da je prevozio drogu iz Venecuele, pri čemu su tri osobe poginule.

Tramp je vest o napadu objavio na svojim nalozima na društvenim mrežama.

Prema njegovim rečima, udar koji je izveden u ponedeljak dolazi samo dve nedelje nakon prethodnog vojnog napada na čamac za koji administracija tvrdi da je prevozio drogu iz Venecuele, kada je stradalo 11 ljudi.

1/10 Vidi galeriju Nikolas Maduro, predsednik Venecuele Foto: Ariana Cubillos/AP, Maxim Shemetov/Pool Reuters, YURI KOCHETKOV/EPA

Tramp o udaru na čamac iz Venecuele

- Napad se dogodio dok su ovi potvrđeni narko-teroristi iz Venecuele bili u međunarodnim vodama, prevozeći ilegalne narkotike (SMRTONOSNO ORUŽJE KOJE TRUJE AMERIKANCE!) ka SAD - napisao je Donald Tramp u objavi na mreži Truth Social.

- Ovi izuzetno nasilni narko-karteli PREDSTAVLJAJU PRETNJU nacionalnoj bezbednosti SAD, spoljnoj politici i vitalnim interesima SAD - dodao je on.

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp sa pripadnicima Nacionalne garde i policije u Vašingtonu, podelio im hamburgere i picu Foto: Printscreen/Youtube/Fox News

Prethodni napad opravdavan borbom protiv narko-kartela

Administracija Donalda Trampa opravdavala je raniji napad kao neophodnu eskalaciju u cilju zaustavljanja šverca droge u Sjedinjene Države.

Kritike u Kongresu

Međutim, više senatora, među kojima su demokrate, ali i pojedini republikanci, izrazili su nezadovoljstvo ovim obrazloženjem i doveli u pitanje zakonitost akcije.