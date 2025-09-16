Slušaj vest

Evropski tužioci podigli su optužnice protiv šest osoba zbog sumnje da su učestvovali u kriminalnoj mreži koja je Evropsku uniju preplavila ilegalno uvezenom kineskom robom.

U okviru istrage, Kancelarija evropskog javnog tužioca (EPPO) zaplenila je 2.435 brodskih kontejnera u grčkoj luci Pirej, što je najveća takva zaplena u istoriji EU.

Ogromna finansijska šteta

Šema izbegavanja plaćanja antidamping carina na uvoz iz Kinetrajala je najmanje osam godina. Prema procenama EPPO-a, budžeti država članica i EU oštećeni su za oko 350 miliona evra neplaćenih carina i dodatnih 450 miliona evra PDV-a.

Kontejneri, koji su stizali u luku u većinskom vlasništvu kineske državne kompanije COSCO, bili su prvenstveno ispunjeni električnim biciklima, tekstilom i obućom.

Evropski tužioci u Atinioptužili su dvojicu carinskih službenika za ponavljano lažno overavanje dokumenata, čime su omogućili carinsku prevaru i naneli štetu budžetu EU, piše Politico.

Uz njih, optužena su i četiri carinska posrednika za učestvovanje u carinskoj prevari i podsticanje na lažno overavanje.

Teretni brod Foto: Shutterstock

Operacija "Kalipso" i poruka tužiteljke

Istraga pod kodnim nazivom "Kalipso" ciljala je kriminalne mreže koje su upravljale celim procesom - od uvoza robe iz Kine, preko distribucije širom članica EU, do izbegavanja carina i počinjenja velikih prevara s PDV-om.

Grčka luka Pirej, Atina Foto: Nicolas Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prihodi od ilegalnih aktivnosti prali su se i slali nazad u Kinu. Mreže su, prema EPPO-u, uglavnom kontrolisali kineski državljani.

- Ove visoko organizovane kriminalne mreže godinama su se specijalizovale za ovu vrstu prevare - poručila je u saopštenju evropska glavna tužiteljka Laura Kodruța Kovesi.

- Operacija Kalipso šalje ovim kriminalcima jasnu poruku: pravila su se promenila i više nema sigurnih utočišta. Sada moramo ovaj spektakularan uspeh da pretvorimo u sistemski rad. Potrebni su nam posvećeni i specijalizovani policijski, carinski i poreski istražitelji širom cele zone EPPO-a - dodala je.

Teretni brod Foto: Shutterstock

Sadržaj kontejnera vrijedan 250 miliona evra

Zaplenjeni kontejneri trenutno se pregledaju, što predstavlja ogroman logistički izazov i bezbednosni rizik za carinske službenike u Pireju. Iako su grčke vlasti dosad otvorile samo manji broj kontejnera, procenjuje se da je vrednost robe u njima oko 250 miliona evra.

Najmanje 500 kontejnera ispunjeno je električnim biciklima, od kojih 360 još nije bilo ni prijavljeno carini. Tužioci pretpostavljaju da bi roba, prema uhodanom načinu rada kriminalnih organizacija, bila lažno deklarisana i potcenjena.

Kontejneri sa teretnog broda sa kineskom robom Foto: EPA/ETIENNE LAURENT

Na osnovu dosadašnje istrage, utvrđeno je da je u proseku bilo prijavljeno samo 10 do 15 odsto električnih bicikala po kontejneru.