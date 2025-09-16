Slušaj vest

Rusija neće dozvoliti državama Severnoatlantskog saveza da uspostave zonu zabrane leta iznad Ukrajine, rekao je general-potpukovnik Ruske Federacije Vladimir Popov u intervjuu za ruski Info24.

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorskirekao je da Varšava i njeni saveznici treba da razmotre pitanje stvaranja zone zabrane leta iznad teritorije Ukrajine.

Prema njegovim rečima, zemlje NATO-a su već nekoliko puta razgovarale o ovoj temi, ali nisu uspele da dođu do pozitivne odluke.

Sikorski je naglasio da Poljskamože da obara dronove iznad ukrajinske teritorije ako Kijev to zatraži, ali da ovaj problem zahteva učešće i drugih savezničkih zemalja.

- Poljska i druge zemlje NATO-a nemaju pravo da jednostrano uspostave zonu zabrane leta iznad teritorije Ukrajine. Formalno, mogu da zaključe neku vrstu sporazuma sa Kijevom o pomoći zemalja NATO-a, ali će se to smatrati sabotažom po međunarodnom pravu. To jest, to bi bila nezakonita upotreba sile protiv Rusije, što mi nećemo dozvoliti - naglasio je Popov.

Ruski general je takođe dodao da bi pokušaji zemalja Alijanse da obore ruske dronove iznad ukrajinskog neba doveli do osvete Moskve. Prema njegovim rečima, ruske oružane snage će početi da uništavaju protivvazdušne sisteme direktno na teritoriji ovih zemalja.

- Ako Poljska i druge zemlje NATO-a jednostrano proglase zonu zabrane leta iznad Ukrajine, odmah ćemo početi da uništavamo oružje koje će koristiti. Istovremeno, Rusija će uništiti ovo oružje i na svojoj teritoriji i na teritoriji Ukrajine. Štaviše, neprijateljski avioni iznad njihove teritorije biće meta naših napada - zaključio je Popov.

Poljaci: Zatvaranje neba iznad Ukrajine ponovo na stolu

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski potvrdio je danas da bi nakon prošlonedeljnog napada na Poljsku mogla biti ponovo razmotrena ideja o zatvaranju dela ukrajinskog vazdušnog prostora korišćenjem protivvazdušne odbrane stacionirane u zemljama NATO-a.

- Ukrajinski ministar spoljnih poslova, Andrij Sibiha, ponovo je potvrdio ovu ukrajinsku ponudu... Mislim da je svojim postupcima predsednik Putin možda unapredio ovu ideju jer zajedno upravljamo našim prostorom, a mišljenje se kreće ka toj ideji - rekao je on.

Uprkos svemu, Sikorski smatra da je NATO pokazao jedinstvo i spremnost.

- Verujem da smo pokazali Rusiji da je NATO spreman i ujedinjen - zaključio je.

S druge strane, izjave američkog predsednika Donalda Trampa nisu bile toliko ohrabrujuće.

Tramp je za Foks njuz, komentarišući napad na Poljsku, rekao da "neće braniti nikoga". Kasnije je dodao da bi Rusiju pogodio "velikim" sankcijama samo ako se sve članice NATO-a ujedine, prestanu da kupuju rusku naftu i uvedu tarife Kini.

Sikorski je podržao Trampov zahtev da se okonča uvoz ruskih energenata, prozivajući Mađarsku, ali je bio oprezniji po pitanju tarifa Kini.

- Trebalo bi da sankcionišemo agresora. A agresor je Ruska Federacija. Uveli smo 18 paketa sankcija u Evropi. Radimo na 19. paketu - rekao je Sikorski.

Peskov: NATO je u ratu sa Rusijom

Stigla je zvanična reakcija Kremlja na ideju o zatvaranju neba iznad Ukrajine.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da su zemlje NATO-a ušle u rat sa Rusijom pružanjem vojne pomoći Ukrajini.

- NATO je u ratu sa Rusijom, to je očigledno i ne trebaju dokazi. NATO pruža direktnu i indirektnu podršku kijevskom režimu - rekao je Peskov, ponavljajući narativ Moskve da zapadna podrška Ukrajini znači direktno učešće u sukobu.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije,Dmitrij Medvedev, rekao je da bi sprovođenje ideje o uspostavljanju zone zabrane leta iznad Ukrajine i mogućnost da zemlje NATO-a obore ruske dronove značilo rat između alijanse i Rusije.

- Ozbiljno, sprovođenje provokativne ideje Kijeva i drugih idiota o stvaranju "zone zabrane leta iznad Ukrajine" i dozvoljavanju zemljama NATO-a da obaraju naše dronove značiće samo jedno: rat NATO-a sa Rusijom - napisao je on na svom Telegram kanalu, komentarišući izjavu poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Sikorskog o uvođenju zone zabrane leta iznad Ukrajine.

Medvedev je primetio da ga "zabavlja moćna evropska inicijativa 'Istočna straža'".

- Izgleda da je to sve što je ostalo od "koalicije voljnih" - rekao je.

Političar se takođe osvrnuo na posetu Ukrajini estonskog ministra odbrane Hana Pevkura.

- Estonski ministar odbrane je stigao u Kijev. On preti. Što je zemlja manja, to su njeni lideri skloniji agresiji i gluposti - rekao je Medvedev.

Kada se kaže da bi NATO mogao da "zatvori nebo", to znači uvođenje zone zabrane leta iznad određenog područja.

U praksi, to bi značilo da bi NATO rasporedio protivvazdušnu odbranu i borbene avione kako bi sprečio neprijateljske avione, rakete ili dronove da uđu u taj vazdušni prostor. Ako bi neki avion ušao, bio bi oboren.

U kontekstu Ukrajine, zatvaranje neba bi značilo da bi NATO preuzeo kontrolu nad delom ukrajinskog vazdušnog prostora, koristeći sisteme protivvazdušne odbrane stacionirane u članicama NATO-a (npr. Poljskoj, Slovačkoj ili Rumuniji), što bi dodatno zaštitilo Ukrajinu od ruskih raketnih napada i dronova.

Ako bi NATO zatvorio nebo iznad Ukrajine ili barem njenog dela (npr. duž granice sa Poljskom i Rumunijom), to bi de fakto značilo ulazak u rat sa Rusijom, jer bi NATOsaveznici morali da obaraju ruske avione i rakete.