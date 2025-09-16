Slušaj vest

Prestolonaslednik Saudijske Arabije, princ Mohamed bin Salman u ponedeljak je održao razgovore sa više arapskih i muslimanskih lidera u Dohi, uključujući sirijskog predsednika Ahmeda al-Šaru i iranskog predsednika Masuda Pezeškijana.

Sastanci su održani u okviru vanrednog arapsko-islamskog samita u Dohi, posvećenog odgovoru na nedavni izraelski napad na Katar. Bin Salman predvodi saudijsku delegaciju na samitu.

Među liderima s kojima se sastao bili su i jordanski kralj Abdulah II, irački premijer Mohamed Šia al-Sudani, pakistanski premijer Šehbaz Šarif i turski predsednik Redžep Tajip Erdogan.

(Kurir.rs/Al-Arabiya/Preneo: V.M.)

