Saudijski princ Mohamed bin Salman se u Dohi sastao sa liderima dva ljuta neprijatelja - Sirije i Irana. Razgovarao sa Šarom i Pezeškijanom.
SAMIT U DOHI
ISLAMSKI VLADARI VEĆAJU U DOHI ŠTA IM JE ČINITI: Šiiti i suniti sede zajedno, na trenutak zaboravili na međusobne sukobe, ujedinio ih bes prema Izraelu
Prestolonaslednik Saudijske Arabije, princ Mohamed bin Salman u ponedeljak je održao razgovore sa više arapskih i muslimanskih lidera u Dohi, uključujući sirijskog predsednika Ahmeda al-Šaru i iranskog predsednika Masuda Pezeškijana.
Sastanci su održani u okviru vanrednog arapsko-islamskog samita u Dohi, posvećenog odgovoru na nedavni izraelski napad na Katar. Bin Salman predvodi saudijsku delegaciju na samitu.
Među liderima s kojima se sastao bili su i jordanski kralj Abdulah II, irački premijer Mohamed Šia al-Sudani, pakistanski premijer Šehbaz Šarif i turski predsednik Redžep Tajip Erdogan.
(Kurir.rs/Al-Arabiya/Preneo: V.M.)
