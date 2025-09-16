Slušaj vest

Ukrajinski odbrambeni inovacioni klaster Brave1 završio je završnu fazu testiranja novih kamikaza dronova sa dometom većim od 40 kilometara, saopštio je danas ministar digitalne transformacije Mihajlo Fedorov.

Dronovi su projektovani da izdrže ruske sisteme elektronskog ratovanja, a njihova borbena primena očekuje se uskoro, prenosi Kijev independent.

Nove sposobnosti

Ministar Fedorov istakao je značaj ovog tehnološkog iskoraka.

- Borbeni kamikaza dronovi dometa 40 kilometara, sposobni da prevaziđu elektronsko ratovanje, predstavljaju nov stepen sposobnosti za napad na neprijatelja - izjavio je.

Elektronsko ratovanje postalo je jedan od ključnih elemenata ruske odbrane protiv ukrajinskog arsenala dronova, gde ometanjem i lažiranjem signala nastoji da se poremeti navigacija i spreče dronovi da pogode svoje ciljeve.

Strateška prednost na bojištu

Ako se novi sistemi pokažu otpornim, mogli bi značajno da unaprede sposobnost Ukrajine da pogađa logističke centre, artiljerijske položaje i opremu iza ruskih linija.

- Borbeni dronovi postaju jeftino i praktično rešenje za prve linije. Nije ih teško proizvoditi i to u značajnim količinama - dodao je Fedorov.

Trka u naoružavanju dronovima

Od početka rata 2022. godine, Kijev je ubrzano proširio svoj program bespilotnih letelica.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u junu da bi Ukrajina mogla da proizvede do 8 miliona dronova godišnje, ali da joj nedostaju finansijska sredstva da dostigne taj cilj.

Sa druge strane, i Rusija je povećala proizvodnju, oslanjajući se u velikoj meri na "šahed" dronove za gotovo svakodnevne napade na ukrajinske gradove.

U junu je ruski predsednik Vladimir Putin najavio planove za uspostavljanje posebne grane oružanih snaga posvećene bespilotnim sistemima.