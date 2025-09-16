Slušaj vest

Izraelska vojska je pokrenula kopnenu ofanzivu kako bi okupirala grad Gazu.

To je objavio američki sajt Aksios koji navodi da vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za ovu operaciju tvrdi da ima za cilj iskorenjivanje Hamasa.

Navodi se da noćas započeta kopnena operacija predstavlja novu eskalaciju u ratu koji traje već skoro dve godine, očekuje se da će ona povećati broj žrtava i pogoršati humanitarnu katastrofu u palestinskoj enklavi.

Izveštač italijanskog lista Korijere dela sera iz Izraela navodi da je ulasku kopnenih trupa prethodio opšti napad na najveći grad Pojasa Gaze u kojem su korišćeni borbeni avioni, dronovi, helikopteri Apač, kao artiljerijska vatra i tenkovi.

1/9 Vidi galeriju Izraelsko bombardovanje grada Gaze. Stanovništvo se evakuiše prema jugu enklave. Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Navodi se da je napad krenuo oko ponoći i da se nebo iznad grada Gaze obasjavalo eksplozijama na nekih 100 sekundi, pošto je u manje od 40 minuta izvršeno dvadesetak vazdušnih udara.

Do sada evakuisano 350.000 Palestinaca

Tajms of Izrael prenosi da su Izraelske odbrambene snage (IDF) sinoć saopštile da je više od 350.000 Palestinaca do sada evakuisano iz grada Gaze u druge delove enklave.

- Procenjuje se da su hiljade drugih napustile grad tokom noći usred jakog talasa vazdušnih napada - kaže izvor tog medija iz izraelske vojske.

1/6 Vidi galeriju Pojas Gaze u ruševinama Foto: Hashem Zimmo / imago stock&people / Profimedia, Omar Ashtawy / Zuma Press / Profimedia, Omar Ashtawy / Zuma Press / Profimedia

Izvor kaže da će se broj palestinskih civila koji napuštaju grad Gazu verovatno povećavati kako kopnena ofanziva IDF protiv Hamasa, koja ima za cilj osvajanje grada, bude napredovala.

Procenjeno je da je oko milion Palestinaca boravilo u gradu Gazi pre nego što je IDF počeo da se priprema za ofanzivu.

Prošle nedelje, IDF je naredio Palestincima u svim delovima Gaze da se evakuišu odmah pre ofanzive.

1/6 Vidi galeriju Izraelska vojska srušila kulu Al-Muštaha u Gazi. Objavljen je snimak raketnog napada. U sekundi nestaje cela višespratnica. Foto: screenshot X/Suppressed News

Nakon izveštaja palestinskih medija o intenzivnim vazdušnim napadima IDF na grad Gazu tokom noći, ministar odbrane Izrael Kac je poručio da se trupe "hrabro bore da stvore uslove za oslobađanje talaca i poraz Hamasa".

- (Grad) Gaza gori. IDF udara gvozdenom pesnicom po terorističkoj infrastrukturi. Nećemo popustiti i nećemo odustati dok se misija ne završi - navodi se u saopštenju Kaca.

1/10 Vidi galeriju Izraelski napad na bolnicu Naser u Gazi. Poginulo je najmanje 15 ljudi, a među stradalima su i novinari. Izraelska vojska je izvela dvostruki napad na bolnicu. Foto: Twitter

Udar nakon sastanka Netanjahua i Rubija

Žestoki vazdušni udari i početak kopnenog upada u grad Gazu usledili su nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio podržao izraelsku ofanzivu na toj teritoriji.

- U toku je jako, neumorno bombardovanje Gaze, a opasnost se stalno povećava - kazao je za AFP očevidac Ahmed Gazal.

1/15 Vidi galeriju Gaza Foto: Jehad Alshrafi/AP, MOHAMMED SABER/EPA

On je dodao da su kuće uništene, a stanovnici zarobljeni pod ruševinama.

- Čujemo njihove krike - rekao je 25-godišnji stanovnik grada Gaze.

1/6 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA, Printsceen/Instagram

Istovremeno sinoć su porodice izraelskih talaca koje Hamas drži u Pojasu Gaze započele kampovanje ispred rezidencije premijera Netanjahua u Jerusalimu, kako bi izvršili pritisak na njega da obustavi ofanzivu.

1/9 Vidi galeriju Američki državni sekretar Marko Rubio stigao na satanak šefova diplomatija NATO u turskom gradu Anatalija Foto: Ozan Kose/Pool AFP, FREDDIE EVERETT / HANDOUT/US STATE DEPARTMENT / HANDOUT

Oni su bili u vrećama za spavanje pošto im je policija zabranila da postave šatore na ulicu.

BBC prenosi da Netanjahu ne isključuje dalje udare na lidere Hamasa u inostranstvu nakon prošlonedeljnog napada u Kataru.

1/4 Vidi galeriju General-potpukovnik Ejal Zamir, načelnik Generalštaba IDF, izraelske vojske Foto: Ohad Zwigenberg/AP

On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Rubiom kazao da vođe palestinske ekstremističke organizacije neće imati imunitet "gde god da se nalaze".

Netanjahu je rekao da svaka zemlja ima pravo "da se brani van svojih granica".

1/9 Vidi galeriju Benjamin Netanjahu Foto: EPA Menahem Kahana, AP Menahem Kahana, EPA Menahem Kahana Pool

Odluka Izraela da napadne lidere Hamasa u Kataru, bliskom savezniku SAD, izazvala je međunarodno negodovanje i kritike američkog predsednika Donalda Trampa.

Hamas je saopštio da je šest ljudi poginulo, ali da su njegovi lideri preživeli.

1/15 Vidi galeriju Protesti u Tel Avivu i širom Izraela protiv vlade Benjamina Netanjahua. Izrael je stupio u štrajk i demonstracije, a organizatori zahtevaju okončanje dodatnih vojnih operacija u Gazi i veći angažman vlade na oslobađanju talaca. Foto: EPA Abir Sultan

Netanjahuova izjava dolazi nekoliko dana nakon što je Bela kuća saopštila da je Tramp uverio Katar "da se tako nešto (napad) neće ponoviti na njihovom tlu".