Kineska i američka delegacija su vodile otvorenu, detaljnu i konstruktivnu komunikaciju zasnovanu na međusobnom poštovanju i ravnopravnim konsultacijama u vezi sa ekonomskim i trgovinskim pitanjima od obostranog interesa, uključujući TikTok.

„Dve strane su u potpunosti prepoznale da su stabilni ekonomski i trgovinski odnosi između Kine i SAD-a od velikog značaja za obe zemlje i da takođe imaju veliki uticaj na globalnu ekonomsku stabilnost i razvoj“, rekao je na brifingu Li Čengang, kineski predstavnik za međunarodnu trgovinu u Ministarstvu trgovine i zamenik ministra trgovine.

“Kao dve velike zemlje sa različitim nivoima razvoja i ekonomskim sistemima, normalno je da se Kina i SAD susreću sa trenjima i razlikama u toku trgovinske i ekonomske saradnje“, poručio je Li, naglašavajući da je ključ poštovanja međusobnih osnovnih interesa i glavnih briga i pronalaženja odgovarajućih rešenja kroz dijalog i konsultacije.

„Što se tiče pitanja TikToka, Kina se uvek protivila politizaciji, instrumentalizaciji i pretvaranju tehnologije u oružje, kao i ekonomskih i trgovinskih pitanja, i nikada neće težiti postizanju bilo kakvog sporazuma na račun principa, interesa kompanija ili međunarodne pravednosti i pravde“, izjavio je Li.

Dodao je da će Kina čvrsto štititi nacionalne interese, legitimna prava i interese kineskih preduzeća i sprovoditi odobrenja za izvoz tehnologije u skladu sa relevantnim zakonima i propisima, navodeći još da kineska vlada takođe u potpunosti poštuje volju preduzeća i podržava ih u vođenju poslovnih pregovora na ravnopravnoj osnovi u skladu sa tržišnim principima.

Tokom ovog sastanka, dve strane su vodile otvorene i detaljne diskusije o TikToku i relevantnim zabrinutostima kineske strane i postigle osnovni okvirni konsenzus o rešavanju pitanja vezanih za TikTok kroz saradnju, smanjenje investicionih barijera i promociju relevantne ekonomske i trgovinske saradnje.

Obe strane će nastaviti da održavaju blisku komunikaciju, razgovaraju o detaljima relevantnih zaključnih dokumenata i svaka će proći kroz domaće procedure odobravanja.

“Nadograđujući važan konsenzus koji su šefovi država postigli tokom svog poziva, dve strane će nastaviti da aktivno primenjuju rezultate prethodnih ekonomskih i trgovinskih razgovora između Kine i SAD-a, u potpunosti koriste mehanizam trgovinskih konsultacija između Kine i SAD-a, kontinuirano unapređuju međusobno razumevanje, smanjuju nesporazume, jačaju saradnju i teže ka obostrano korisnim ishodima, čime se unosi veća stabilnost u ekonomske odnose Kine i SAD-a i globalnu ekonomiju“, zaključio je Li.