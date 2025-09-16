TRAMP I ZELENSKI ĆE SE "VEROVATNO" SASTATI U NJUJORKU: Rubio kaže da se predsednik SAD još uvek nada pregovorima o mirovnom sporazumu Kijeva i Moskve
Američki predsednik Donald Tramp će se "verovatno" sastati sa svojim ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim sledeće nedelje i još uvek se nada da će pregovarati o mirovnom sporazumu između Kijeva i Moskve.
To je danas izjavio američki državni sekretar Marko Rubio.
Tramp je više puta pretio da će uvesti sankcije Rusiji ako predsednik Vladimir Putin ne napravi kompromis.
Međutim, on nije ispunio svoje pretnje, čak ni dok Moskva zaoštrava svoje napade, na veliko razočaranje Ukrajine.
Tramp je imao "više poziva sa Putinom, više sastanaka sa Zelenskim i verovatno će imati još jedan sastanak sledeće nedelje u Njujorku", gde će biti zasedanje Generalne skupštine UN, rekao je Rubio novinarima tokom posete Izraelu, pred odlazak u Katar.
"On (Tramp) će nastaviti da pokušava. Ako je mir moguć, on želi da ga postigne. U nekom trenutku, predsednik bi mogao da zaključi da to nije moguće. Još to nije tako odlučio, ali bi mogao da dođe do te tačke", rekao je Rubio.
Prema njegovim rečima, ako bi se Tramp povukao onda ne bi ostalo nikoga na svetu ko je sposoban da posreduje u okončanju rata u Ukrajini.
(Kurir.rs/Beta-AFP)
