Slušaj vest

Radi se o, kako ga UN opisuje, „najautoritativnijem zaključku do sada“ o delovanju Izraela u ratu koji traje od 7. oktobra 2023. godine.

U izveštaju na 72 strane, objavljenom u utorak, komisija osnovana pri Savetu UN-a za ljudska prava utvrdila je da je Izrael počinio „četiri genocidna dela“ u Pojasu Gaze.

Ona uključuju ubijanje Palestinaca, nanošenje „teške telesne i mentalne štete“, „namerno stvaranje životnih uslova s ciljem fizičkog uništenja grupe u celini ili delimično“, kao i „uvođenje mera kojima se onemogućavaju rađanja unutar grupe“.

1/16 Vidi galeriju - Foto: Profimedia

Izrael je odmah odbacio optužbe, naglašavajući da vojnu kampanju sprovodi u samoodbrani i u skladu sa međunarodnim pravom.

„Država Izrael kategorički odbacuje iskrivljen i lažan izveštaj i zahteva trenutno ukidanje ove komisije. Reč je o izveštaju koji se u potpunosti zasniva na lažima Hamasa“, saopštilo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Dodali su da su članovi komisije „proxy jedne terorističke organizacije čije su užasne izjave o Jevrejima osuđene širom sveta“.

Izraelska vojska pokrenula je ofanzivu na Gazu nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 osoba je uzeta za taoca. Od tada je, prema podacima ministarstva zdravlja pod kontrolom Hamasa, u izraelskim napadima poginulo najmanje 64.905 ljudi, uglavnom civila.

Više od 90 odsto stambenih objekata u Gazi procenjuje se da je oštećeno ili uništeno, zdravstveni i sanitarni sistemi su u kolapsu, a eksperti UN-a već su proglasili glad u gradu Gaza. Većina stanovništva je raseljena.