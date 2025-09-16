Slušaj vest

Dve osobe su poginule u ruskim napadima na jugu Ukrajine, u Zaporoškoj i Mikolajivskoj oblasti, saopštile su jutros lokalne vlasti, dok Evropljani strahuju od zaoštravanja sukoba.

"Jedna osoba je poginula" tokom napada, rekao je Ivan Fedorov, načelnik vojne administracije Zaporoške oblasti, dodajući da su spasilačke ekipe na licu mesta.

"Broj povređenih u neprijateljskom napadu na Zaporoško porastao je na devet", dodao je on.

Guverner Mikolajivske oblasti Vitalij Kim prijavio je jednu smrt u svom regionu.

"Pre nekoliko sati, Rusi su napali farmu u zajednici Čornomorska. Čovek, vozač traktora, ubijen je dok je radio na njivi", rekao je on na Telegramu osuđujući "ciljani napad na civile".

Kremlj je prošle nedelje saopštio da su mirovni pregovori sa Kijevom na čekanju, tri i po godine posle početka ruske invazije na Ukrajinu, koja je ostavila desetine, ako ne i stotine hiljada mrtvih i milione raseljenih ljudi.

Ruska vojska trenutno kontroliše oko 20 odsto ukrajinske teritorije.

Kremlj zahteva da se Ukrajina povuče iz određenih područja kojima još uvek delimično upravlja, posebno iz Donjecke oblasti, kao preduslov za prekid neprijateljstava, dok Kijev to kategorično odbacuje.

(Kurir.rs/Beta-AFP/Foto: Ilustracija)

BONUS VIDEO