Slušaj vest

Dve osobe su poginule u ruskim napadima na jugu Ukrajine, u Zaporoškoj i Mikolajivskoj oblasti, saopštile su jutros lokalne vlasti, dok Evropljani strahuju od zaoštravanja sukoba.

"Jedna osoba je poginula" tokom napada, rekao je Ivan Fedorov, načelnik vojne administracije Zaporoške oblasti, dodajući da su spasilačke ekipe na licu mesta.

"Broj povređenih u neprijateljskom napadu na Zaporoško porastao je na devet", dodao je on.

Guverner Mikolajivske oblasti Vitalij Kim prijavio je jednu smrt u svom regionu.

"Pre nekoliko sati, Rusi su napali farmu u zajednici Čornomorska. Čovek, vozač traktora, ubijen je dok je radio na njivi", rekao je on na Telegramu osuđujući "ciljani napad na civile".

Kremlj je prošle nedelje saopštio da su mirovni pregovori sa Kijevom na čekanju, tri i po godine posle početka ruske invazije na Ukrajinu, koja je ostavila desetine, ako ne i stotine hiljada mrtvih i milione raseljenih ljudi.

NATO je u petak saopštio pokretanje operacije "Istočni stražar" kako bi ojačao odbranu svog istočnog krila posle upada dronova u Poljskoj i potom i u Rumuniji, što Evropljani pripisuju Rusiji.

Ruska vojska trenutno kontroliše oko 20 odsto ukrajinske teritorije.

Kremlj zahteva da se Ukrajina povuče iz određenih područja kojima još uvek delimično upravlja, posebno iz Donjecke oblasti, kao preduslov za prekid neprijateljstava, dok Kijev to kategorično odbacuje.

(Kurir.rs/Beta-AFP/Foto: Ilustracija)

Ne propustitePlanetaTRAMP I ZELENSKI ĆE SE "VEROVATNO" SASTATI U NJUJORKU: Rubio kaže da se predsednik SAD još uvek nada pregovorima o mirovnom sporazumu Kijeva i Moskve
rubio01 AP Ozan Kose.jpg
Planeta"TRAMP DA BUDE HRABAR I UPLAŠI PUTINA" Zelenski dao intervju za Skaj njuz uoči posete predsednika SAD Britaniji "Kremlj testira NATO: Možda i vama zatreba PVO"
x AP Ludovic Marin copy.jpg
PlanetaŠTA ĆE REĆI PUTIN? TRAMP PRVI PUT NAZVAO RUSIJU AGRESOROM Predsednik Amerike ovo dosad nije prevalio preko usta, Evropi dao uslov pod kojim će UDARITI NA MOSKVU
tramp.jpg
PlanetaPAO STARLINK, PALI I UKRAJINSKI DRONOVI! Prekid Maskovog satelitskog interneta na globalnom nivou, najveće posledice po Kijev "U KVARU duž cele linije fronta"
15-2643 copy.jpg

BONUS VIDEO

ZELENSKI I PUTIN PRED ISTORIJSKIM SUSRETOM?! Analitičari ocenjuju sastanak kao početak pregovora: Ruski predsednik će imati samo jedan zahtev za donošenje mira Izvor: Kurir televizija