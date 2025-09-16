Slušaj vest

Pozivajući se na članak nemačkog Velta o kriminalnim bandama koje regrutuju tinejdžerke za nasilna dela, Orban je rekao da su u Švedskoj zbog ubistva uhapšene 284 maloletnice.

Velt međutim, piše briselski Euraktiv, nikada nije izvestio o stotinama hapšenja već je pisao da je oko 280 devojčica starosti 15 do 17 godina istraženo zbog nasilnih dela, uključujući ubistvo, ubistvo iz nehata i napad.

Prema švedskim zvaničnim podacima, stvarni broj potvrđenih ubistava u 2024. bio je 92.

Orban je koristio švedski primer da bi tvrdio da se u toj zemlji "zakoni i red urušavaju" i da je Stokholm u poslednjih 15 godina "napustio evropsku civilizaciju". Njegove izjave pratili su video snimci koji prikazuju švedsku policiju i mesta zločina.

Kristerson je Orbanovu izjavu nazvao "skandaloznim lažima" i optužio ga da urušava mađarsku vladavinu prava dok širi dezinformacije pred izbore u aprilu 2026. "Orban je očajan", napisao je švedski premijer na platformi Iks.

Euraktiv podseća da je ovo poslednji u nizu sporova vlada Mađarske i Švedske. Mađarska je bila poslednja članica NATO koja je ratifikovala pristupanje Švedske i više puta je odlagala taj proces navodeći da je Stokholm lagao o stanju mađarske demokratije.

U izveštaju Evropske komisije o vladavini prava za 2025. navodi se da se Mađarska suočava sa sistemskim nedostacima u nezavisnosti pravosuđa i integritetu javne administracije i da ima stalne probleme sa medijskim pluralizmom i korupcijom.

Kurir.rs/Beta

BONUS VIDEO: