"Njujork tajmsu je bilo dozvoljeno da slobodno laže, da me kleveće i ogovara predugo, i to prestaje, sada", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social, dodajući da će se obraditi sudu u američkoj saveznoj državi Floridi.

"Danas imam veliku čast da podnesem tužbu za klevetu i ogovaranje od 15 milijardi dolara protiv Njujork tajmsa", dodao je američki predsednik.

On je u svojoj poruci nazvao prestižne novine "jednim od najgorih i najdegenerisanijih novina u istoriji SAD".

Tramp je optužio Njujork tajms da je "pravi portparol radikalno leve Demokratske stranke" i da je podržavao Kamalu Haris (Harris) tokom poslednje predsedničke kampanje.

Njujork tajms je "decenijama angažovan protiv vašeg omiljenog predsednika (mene!), moje porodice, mog posla", dodao je Tramp.

To nije prva tužba Donalda Trampa protiv medija koje smatra neprijateljskim.

On je u julu tražio najmanje 10 milijardi dolara za klevetu od Vol strit džornala posle objavljivanja članka u kojem mu se pripisuje provokativno pismo upućeno finansijeru i seksualnom prestupniku Džefriju Epštajnu.