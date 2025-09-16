Slušaj vest

Više od 260.000 civila u Al-Fašeru suočava se sa glađu i bombardovanjem dok Snage za brzu podršku (RSF) pojačavaju opsadu usred sve gore situacije u Sudanu.

Najmanje 260.000 civila zarobljenih u Al-Fašeru nalazi se pred izborom - da ostanu i rizikuju glad i bombardovanje ili da pobegnu i rizikuju silovanja i ubistva, piše list Al-Majadin.

Poslednja funkcionalna bolnica u gradu pogođena je granatama više od 30 puta, a svakodnevno između 30 i 40 dece koja pate od teške neuhranjenosti dolazi u zdravstvenu ustanovu tražeći pomoć, ali jedino što im se može dati jeste stočna hrana.

Ta hrana, lokalno poznata kao "ambaz", očajničko je rešenje jer je sklona gljivičnim infekcijama, posebno tokom kišne sezone.

- Ljudi kao da su nas zaboravili. O, Bože, to je veoma bolna priča - rekao je u suzama dr Selik za "Njujork tajms".

1/6 Vidi galeriju Al-Fašer u Sudanu Foto: HONS/Maxar Technologies, Planet Labs PBC/Planet Labs PBC

Al-Fašer pretvoren u pakao pod brutalnom opsadom

Al-Fašer je najstrašnije bojište u sudanskom sukobu. Već skoro 18 meseci ovaj grad u zapadnom Darfuru nalazi se pod opsadom paravojnih snaga koje pokušavaju glađu da ga primoraju na predaju, a oko grada su podigli zemljani zid dug 32 kilometra.

Više od 500.000 ljudi pobeglo je iz Al-Fašera od aprila prošle godine, kada su Snage za brzu podršku (RSF) zauzele kamp Zamzam, pogođen glađu, svega 11 kilometara južno od grada.

Tada je ubijeno između 300 i 1.500 ljudi u, kako Ujedinjene nacije opisuju, jednom od najgorih masakara u ratu.

Mesec dana kasnije, iste snage su počele da opasuju grad ogromnim zemljanim bedemom, prema satelitskim snimcima koje je objavila Škola javnog zdravlja Univerziteta Jejl. Još 27. avgusta radovi na proširenju tog bedema bili su u toku.

Borci ne prave razliku između prijatelja i neprijatelja

Procene govore da je oko 260.000 ljudi i dalje zarobljeno u Al-Fašeru zbog pojačane opsade. Kilogram testenine sada se prodaje za 73 dolara, deset puta više od normalne cene, navodi Taha Kater, jedan od retkih humanitaraca koji je ostao u gradu.

Njegova organizacija "Sobe za hitan odgovor", zabeležila je 14 smrtnih slučajeva dece od neuhranjenosti samo u poslednje dve nedelje, dok se širi i epidemija kolere.

Konvoji Ujedinjenih nacija s hranom, koji već više od godinu dana ne uspevaju da dostave pomoć Al-Fašeru, našli su se na meti napada dronova kada su se približavali gradu.

U junu je pogođen konvoj od 15 kamiona, pri čemu je ubijeno pet humanitaraca, a prošlog meseca drugi napad uništio je tri kamiona i primorao ostatak da se vrati. Još uvek nije jasno koja strana stoji iza tih napada.

Međunarodne humanitarne organizacije pružaju pomoć u Tavili, gradiću 65 kilometara zapadno, koji se sada bori sa prilivom od preko 600.000 izbeglica.

Put do tamo je izuzetno opasan jer borci pljačkaju civile koji su u begu, a pored puta se nalaze improvizovane grobnice i napuštena tela, kažu humanitarci.

- Jednostavno ostanu tamo - rekao je Silven Peniko, direktor bolnice "Lekari bez granica" u Tavili.

Bolnice izgubile svoj zaštićeni status

Bolnice su postale glavne mete u ovom sukobu. Od oko 200 medicinskih ustanova u Al-Fašeru pre rata, ostala je samo jedna - Saudijska bolnica - gde se nekolicina opkoljenih lekara bori da preživi usred bombardovanja, gladi i nedostatka medicinskih sredstava.

Bolnica je do sada pogođena više od 30 puta, a najgori napad dogodio se u januaru, kada je dron Snaga za brzu podršku (RSF) ispalio raketu u prepuno odeljenje, ubivši 70 pacijenata i članova osoblja, naveo je dr Sulejman, jedan od starijih lekara koji tamo radi.

Danas lekari traže zaklon u rovovima tokom vazdušnih udara, a neuhranjeni pacijenti prinuđeni su da jedu stočnu hranu, kaže dr Sulejman, koji je tražio da govori pod uslovom da ostane anoniman zbog pretnji smrću koje je dobijao zbog svog rada.

BONUS VIDEO: