Dramatična scena je zabeležena u Grčkojkada su turisti snimljeni kako pokušavaju da odgurnu čamac pun migranatadok je pristizao na plažu na grčkom ostrvu Gavdos.

Video snimljen u subotu prikazuje malu barku s grupom migranata koja je pokušala da pristane na plažu Sarakiniko, na južnom grčkom ostrvu Gavdos, piše Dejli mejl.

Sukob turista i migranata na plaži

Ljudi s plaže ušli su u vodu i besno gurali čamac rukama kako bi sprečili ilegalne migrante iz Libije da stupe na grčko tlo. Potom su kupači rekli migrantima da se ne iskrcavaju na plaži i uputili ih prema luci, navode lokalni mediji.

Turisti guraju čamac pun turista od plaže ka moru

Grčka suočena s novim talasom migranata

Incident se dogodio u trenutku kada se zemlja bori s porastom broja migranata na svojim južnim granicama tokom ove godine.

Ministar za imigraciju i azil, Tanos Plevris, izjavio je u ponedeljak da vlasti rade na uklanjanju migranata s ostrva, dodajući da će "za dva ili tri dana svi biti odvedeni".

Početkom meseca grčki parlament usvojio je zakon kojim se pooštravaju kazne za odbijene azilante i ubrzava njihov povratak u matične zemlje.

Grčka se seća velike migrantske krize

Ova mediteranska država bila je na "prvoj liniji fronta" tokom velike migrantske krize 2015. i 2016. godine, kada je više od milion ljudi koji su bežali od rata i siromaštva s Bliskog istoka i Afrike prešlo u Evropu.

Migrantski talasi su od tada opali, ali novi porast dolazaka iz Libije, preko ostrva Krit i Gavdos ove godine, naveo je vladu da privremeno zabrani obradu zahteva za azil migrantima koji dolaze iz Severne Afrike.

