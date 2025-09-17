Slušaj vest

Po dolasku danas na sastanak Evropske unije u Briselu, ministar spoljnih poslova Luksemburga Gzavije Betel potvrdio je izjavu koju je u ponedeljak dao premijer Lik Friden posle sastanka sa članovima Odbora za spoljne poslove te zemlje.

Betel i Friden su rekli da se zalažu za mirovno rešenje o dve države smatrajući da to može da donese trajni mir u tom regionu.

Oni su rekli da će vlada Luksemburga da se priključi zemljama koje žele ili su već priznale Palestinu na predstojećem zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku.

Posle Francuske i Saudijske Arabije, koje su inicirale tekst u tom pravcu u UN, nekoliko zemalja je objavilo svoju nameru da priznaju državu Palestinu sledeće nedelje u Njujorku, na marginama zasedanja Generalne skupštine UN.

Taj proces se vidi kao dodatno sredstvo za pritisak na Izrael da okonča rat u Gazi, koji je počeo nakon napada Hamasa u oktobru 2023. godine.

Tekst nazvan "Njujorška deklaracija", koji je već dobio podršku velike većina u Generalnoj skupštini UN, takođe poziva na "kraj rata u Gazi" i "pravedno, mirno i trajno rešenje izraelsko-palestinskog sukoba, zasnovano na istinskoj primeni rešenja o dve države". ; SAD i Izrael su odbacile taj tekst.