On je optužen za pokušaj ubistva, težak napad vatrenim oružjem, težak napad, posedovanje oružja i posedovanje oružja u nezakonite svrhe u vezi s pucnjavom u kojoj je ranio Maricu Arias-Galvu.

Prema navodima vlasti, Marica je pozvala policiju da prijavi da ju je u lice upucao muškarac dok je vozila u blizini Univerziteta Stokton.

"Službenici Policijske uprave Galovej Taunšipa su odgovorili na poziv zbog pucnjave. Žrtva, Marica Arias-Galva, pozvala je 911 da prijavi da ju je u lice pogodio muškarac iz drugog vozila, koji je pobegao severno na Vera King Feris Drajvu, ka kampusu Univerziteta Stokton. Kasnije je utvrđeno da je pucnjava rezultat izolovanog incidenta izazvanog svađom u saobraćaju", navodi se u saopštenju, piše magazin People.

Marica je napadača opisala kao "belog muškarca, sa plavom kosom vezanom u rep" i rekla policiji da je vozio beli "Honda" SUV.

Primila je medicinsku pomoć, a vlasti su potvrdile da je "trenutno u stabilnom stanju i oporavlja se od povrede".

Koristeći informacije iz opisa žrtve, vlasti su pokrenule potragu i na kraju pronašle Hajnca "u rezidenciji u naselju Blue Heron Pines u Galovej Taunšipu". Hajnc je uhapšen.

"Brze i profesionalne akcije naših službenika rezultirale su brzim hapšenjem gospodina Hajnca", naveo je načelnik Erik B. Hendrikson u saopštenju, zahvalivši Policijskoj upravi Univerziteta Stokton, kancelariji šerifa okruga Atlantik, Kancelariji državnog tužioca okruga Atlantik, Državnoj policiji Nju Džersija i svim agencijama okruga Atlantik na podršci u istrazi.

"Želimo gospođici Arias-Galva brz oporavak i tu smo da podržimo našu zajednicu nakon ovog besmislenog incidenta."

ABC partner WPVI je izvestio da se pucnjava dogodila oko 12:50 po lokalnom vremenu, pozivajući se na sudske dokumente.

Isekao je na putu, pa joj pretio smrću

Arias-Galva je rekla da ju je Hajnc isekao na putu, da bi joj zatim zapretio smrću i navodno pucao u nju.

"Srećom, nije pogodilo ništa ozbiljno i uspela je da ostane pri svesti i razgovara sa našim službenicima. Veoma smo zahvalni što je dobro", rekao je kapetan Mark D'Esposito medijima, dodajući da je osumnjičeni ispalio samo jedan metak.

U subotu, 13. septembra, Arias-Galva je razgovarala sa The Philadelphia Inquirer dok se oporavljala u Thomas Jefferson University Hospital. Rekla je da je pokušavala da ne ulazi u sukob s osumnjičenim.

"Poznajem takve ljude, jer radim u korisničkoj službi. Samo sam rekla: 'Hvala, gospodine.' A on je rekao da će danas oduzeti moj život", prisetila se.

Dodala je da je "razmišljala o svojoj deci" dok je pozivala policiju. "Razmišljala sam, moram da preživim ovo. Ja sam jedina porodica koju oni imaju u Nju Džersiju."

Prema njegovom profilu na IMDb-u, Hajnc je radio kao glumac i imao je nekoliko uloga do 2014. godine. "Značajno" je da je učestvovao u dve video-igre Resident Evil i igrao u filmu J. Edgar iz 2011.

Magazin People je kontaktirao Policijsku upravu Galovej Taunšipa za dodatni komentar u vezi sa slučajem.

