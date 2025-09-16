Bugarske vlasti potvrdile su danas da su uhapsile ruskog brodovlasnika koga traži Liban, a koji je povezan sa masovnom eksplozijom u luci u Bejrutu 2020. godine.
RUSKI BRODOVLASNIK UHAPŠEN NA BALKANU! Povezan sa eksplozijom u Bejrutu u kojoj je stradalo 218 ljudi! (VIDEO)
Dvojni državljanin Rusije i Kipra Igor Grečuškin uhapšen je na aerodromu u Sofiji 6. septembra po povratku sa Kipra, navela je granična policija.
Bugarska je zatražila potrebna dokumenta za Grečuškina pre nego što bude izručen Libanu.
U eksploziji tovara amonijum-nitrata u luci u Bejrutu je 4. avgusta 2020. godine poginulo najmanje 218, a povređeno više od 6.000 ljudi, pri čemu su opustošeni veliki delovi glavnog grada.
Nijedan libanski zvaničnik nije osuđen u vezi sa incidentom.
Kurir.rs/Beta
