Slušaj vest

Dvojni državljanin Rusije i Kipra Igor Grečuškin uhapšen je na aerodromu u Sofiji 6. septembra po povratku sa Kipra, navela je granična policija.

Bugarska je zatražila potrebna dokumenta za Grečuškina pre nego što bude izručen Libanu.

U eksploziji tovara amonijum-nitrata u luci u Bejrutu je 4. avgusta 2020. godine poginulo najmanje 218, a povređeno više od 6.000 ljudi, pri čemu su opustošeni veliki delovi glavnog grada.

Nijedan libanski zvaničnik nije osuđen u vezi sa incidentom.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaOVAKO BEJRUT IZGLEDA MESEC DANA NAKON KATASTROFE: Eksplozija je opustošila grad i ubila skoro 200 ljudi (VIDEO)
w-56257994-bejrut.jpg
PlanetaMESEC DANA NAKON EKSPLOZIJE U BEJRUTU: Spasioci tragaju za jednim mogućim preživelim, zabeleženi otkucaji srca
profimedia0549998775.jpg
PlanetaPALA LIBANSKA VLADA! POPUSTILI ZBOG PROTESTA: Kabinet Hasana Dijaba podneo ostavku (VIDEO)
w-56263741.jpg
PlanetaLIBAN OSTAJE BEZ HLEBA ZA DVE NEDELJE? Eksplozija uništila luku, brodovi ne mogu da dopremaju žito
profimedia0550431404-bejrut.jpg