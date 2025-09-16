Slušaj vest

Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka navodno je preuzeo odgovornost za pucnjavu na platformi za razmenu poruka Discord, rekao je portparol kompanije CBS News, koja je partner BBC-ja u SAD.

Prema portparolu, Tajler Robinson (22) je poslao poruke prijateljima u čet grupi na Discordu nekoliko sati pre nego što je prošle nedelje uhapšen u vezi sa pucnjavom na Čarlija Kirka na Univerzitetu doline Jute

- Bio sam na Univerzitetu juče. Žao mi je zbog svega ovoga - stoji u poruci na nalogu za koji se navodi da pripada Robinsonu, prema portparolu i izvoru iz policije.

Robinson, koji još uvek nije zvanično optužen, trebalo bi da se pojavi pred sudom. Uhapšen je pod sumnjom za teško ubistvo, nezakonitu upotrebu vatrenog oružja i ometanje pravde, a mogao bi da se suoči i sa smrtnom kaznom.

Poruke objavljene tokom potrage za ubicom

Discord poruke za koje se veruje da potiču od Robinsona, a o kojima je prvi izvestio "Vašington post", navodno su napisane pred kraj potrage za ubicom koja je trajala više od jednog dana.

Čarli Kirk (31), kontroverzna figura američke politike i blizak saradnik Donalda Trampa, govorio je na Univerzitetu doline Juta na otvorenom skupu organizacije Turning Point USA, čiji je bio suosnivač, kada ga je metak pogodio u vrat.

Ubistvo popularnog govornika izazvalo je bes, pri čemu su se demokrate i republikanci međusobno optuživali za širenje govora mržnje, dok je policija tragala za ubicom.

Guverner Jute Spenser Koks izjavio je da je Robinson uhapšen nakon što je ocu priznao ubistvo i pristao da se preda.

Izvori iz policije rekli su za CBS News da su Robinson i njegovi prijatelji u šali razgovarali o pucnjavi pre hapšenja u grupi na Discordu sa više od 20 ljudi.

Istraga Discorda: "Nema dokaza o planiranju ubistva na Discordu"

Portparol platforme Discord je međutim izjavio da interna istraga nije pronašla dokaze da je osumnjičeni planirao napad ili promovisao nasilje na Discordu.

Robinsona su, prema navodima, prijatelji u grupi pitali da li je on pucao, što nije negirao. Neki članovi su se čak šalili da bi trebalo da izbegava Mekdonalds, gde je uhapšen osumnjičeni za ubistvo izvršnog direktora "Junajted heltkera", Brajana Tompsona - Luiđi Manđone.

Poruke sa naloga za koji se veruje da pripada Robinsonu ukazuju i na to da je planirao da se preda.

- Predajem se preko prijatelja šerifa za nekoliko trenutaka, hvala vam na svim lepim trenucima i smehu, bili ste neverovatni, hvala vam na svemu - napisao je on.

Koks je u ponedeljak rekao da Robinson ne sarađuje sa vlastima, ali da njegov cimer to čini.

FBI i političke reakcije

Direktor FBI Keš Patel, kritikovan zbog vođenja slučaja, izjavio je za Fox News da je u Robinsonovom telefonu pronađena razmena poruka u kojoj je navodno napisao da je imao priliku da "ukloni Čarlija Kirka" i da će to uraditi. Istražitelji još pokušavaju da utvrde motiv ubistva.

Koks je ranije izjavio da je Robinson, rodom iz Jute, "duboko indoktriniran levičarskom ideologijom". Javne evidencije koje je pregledao BBC pokazuju da je u prošlosti bio registrovan kao nepartijski birač u Juti, dok su njegovi roditelji registrovani republikanci.

Porodica je, međutim, navela da je Robinson poslednjih godina postao "više politički nastrojen" i da je tokom jedne večere pomenuo Kirkovu predstojeću posetu Univerzitetu doline Juta.

Jedan od najbližih Trampovih saradnika, zamenik šefa kabineta Stiven Miler, izjavio je da je postojala organizovana kampanja iza atentata, ali za sada nema dokaza da je Robinson delovao u okviru grupe.

Kontroverzna figura američke politike

Robinsonovi nalozi na društvenim mrežama su takođe predmet istrage, a istražitelji proveravaju da li je neko znao ili ohrabrivao pucnjavu.

Čarli Kirk, pobožni hrišćanin, bio je snažan zagovornik prava na oružje, oštro se protivio abortusu, kritikovao prava trans i LGBT osoba i širio netačne tvrdnje o kovidu-19.

Njegovi sledbenici tvrdili su da je bio blizak narodu, da je razumeo njihove brige i umeo da vodi pristojne razgovore čak i sa neistomišljenicima.

Međutim, njegovi stavovi naišli su na žestoke kritike liberala, koji su njegove izjave smatrali duboko uvredljivim za neke manjinske grupe, uključujući LGBT osobe i muslimane.