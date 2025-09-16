Slušaj vest

Merc je rekao da je zgrožen što se antisemitizam ponovo rasplamsao u Nemačkoj.

„Želeo bih da vam kažem koliko me je zbog toga sramota: kao kancelar Savezne Republike Nemačke, ali i kao Nemac, kao dete posleratne generacije, kao dete koje je odraslo sa ‘nikad više‘ kao misijom, kao dužnošću, kao obećanjem“, rekao je Merc.

Naglasio je da od 7. oktobra 2023. godine „svedočimo novom talasu antisemitizma, u starim i novim oblicima“, ukazujući na uticaj migracionih talasa na ovaj fenomen.

„U politici i društvu predugo smo zatvarali oči pred činjenicom da je znatan broj ljudi koji su došli u Nemačku poslednjih decenija socijalizovan u zemljama porekla gde je antisemitizam praktično državna doktrina, gde se deca uče mržnji prema Izraelu“, rekao je nemački kancelar.

Merc je naglasio da se nada „da će se jevrejski život u Nemačkoj jednog dana ponovo odvijati bez policijske zaštite“.

„Zato, u ime cele savezne vlade Savezne Republike Nemačke, objavljujem rat svim oblicima starog i novog antisemitizma u Nemačkoj.“

U Nemačkoj je 2024. zabeležen rekordan broj od 6236 antisemitskih incidenata, gotovo tri puta više nego 2022. Gotovo polovina (48 posto) pripisana je krajnjoj desnici.

