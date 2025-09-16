Slušaj vest

Ukrajinske snagepogodile su tokom noći 16. septembra rafineriju nafte u Saratovu, što je izazvalo eksplozije i požar u postrojenju, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Vest dolazi u trenutku kada Kijev pojačava kampanju protiv ruske naftne i gasne infrastrukture, ključnog izvora prihoda Moskve koji finansira invaziju na Ukrajinu.

Strateški značaj rafinerije

Rafinerija u Saratovu proizvodi više od 20 vrsta naftnih derivata, uključujući benzin, dizel, lož-ulje, bitumen i druge.

Postrojenje je 2023. godine obradilo 4,8 miliona metričkih tona sirove nafte i, prema Generalštabu Ukrajine, snabdeva rusku vojsku. Napad je, kako se navodi, izveden u saradnji ukrajinskih specijalnih snaga i drugih rodova vojske. Posledice napada još se procenjuju.

Lokacija i raniji napadi

Rafinerija u Saratovu nalazi se na jugozapadu Rusije, oko 150 kilometara od granice s Kazahstanomi gotovo 600 kilometara istočno od linije fronta u Ukrajini.

Postrojenje je i ranije bilo meta ukrajinskih napada, uključujući 10. avgust, kada je, prema izveštajima, rafinerija kojom upravlja Rosnjeft bila prinuđena da obustavi rad.

Ruska reakcija i situacija na terenu

Guverner Saratovske oblasti, Roman Busargin, izjavio je da su hitne službe bile u punoj pripravnosti zbog mogućeg napada dronovima, ali nije komentarisao posledice.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oboreno 87 ukrajinskih dronova, uključujući 18 iznad Saratovske oblasti.

Rusija suočena s nestašicom goriva

Napad na rafineriju dogodio se u trenutku kada se Rusija suočava sa sve većom nestašicom benzina, koju dodatno pogoršavaju ukrajinski udari na naftnu infrastrukturu.

Zbog napada su obustavljeni letovi na aerodromu u Saratovu.

