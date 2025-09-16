Slušaj vest

"U narednim satima biće izvršen udar kao odgovor na vojne aktivnosti terorističkog režima Huta. Radi vaše bezbednosti, pozivamo sve prisutne u luci Hodeida i brodove usidrene tamo da odmah evakuišu područje", napisao je na Iksu portparol vojske Avičaj Adrei.

Huti su od početka rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine pojačali raketne i napade bespilotnim letelicama na Izrael, pod obrazloženjem da deluju u znak solidarnosti sa Palestincima.

Izrael je, kao odgovor na to, izveo nekoliko rundi napada na luke u Jemenu, uključujući Hodeidu, kao i elektrane i aerodrom u glavnom gradu Sani.

Premijer Huta Ahmad Galeb el Rahvi ubijen je 28. avgusta sa devet ministara i dva zvaničnika u izraelskom napadu.

Huti kontrolišu većinu teritorije Jemena, a međunarodno priznata vlada, proterana iz Sane, ima sedište u Adenu, glavnom gradu južnog dela zemlje.

