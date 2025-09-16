Slušaj vest

Ruski dron je izveo napad na centar Harkova, pogodivši zgradu Univerziteta. Tom prilikom su ranjene najmanje četiri osobe, saopštili su zvaničnici. 

Krov administrativne zgrade Nacionalnog univerziteta farmacije pretrpeo je teška oštećenja, prenosi emiterska kuća Suspilne.

Zaposleni su se tokom napada sakrili u sklonište, ali je jedna osoba doživela šok, rekao je prorektor Oleksandr Kukhtenko.

Požar i materijalna šteta

Požar je potom zahvatio površinu od 150 kvadratnih metara, navodi Državna služba za vanredne situacije.

Napad je izveden oko 11 sati po lokalnom vremenu, verovatno korišćenjem kamikaza dronova Geran-2, saopštili su tužioci. Neki od dolaznih dronova su oboreni, dodale su lokalne vlasti.

Ruski dron pogađa univerzitetsku zgradu u Harkovu. Foto: Printscreen/Youtube

Regionalno tužilaštvo objavilo je video snimak ruskog drona kako pogađa zgradu Univerziteta u Slobidskom okrugu Harkova, izazivajući snažnu eksploziju.

Ranjeni civili

Više civila je ranjeno u trenutku napada jer su se nalazili na ulici. Povređene su tri žene starosti 51, 52 i 54 godine, kao i muškarac star 89 godina. Svi su u stabilnom stanju, saopštio je guverner Oleg Sinjehubov.

- Napad je izveden usred dana, u blizini centra grada - rekao je Sinjehubov, naglašavajući da je oštećena zgrada bila isključivo civilna i da nema nikakve veze sa vojnom ili odbrambenom industrijom.

Harkov pod stalnim ruskim napadima

Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini, udaljen oko 25 kilometara od ruske granice, redovno je meta ruskih raketnih napada i napada dronovima.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

