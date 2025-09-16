Slušaj vest

Sudija je odbacio optužbe za terorizam protivLuiđija Manđionea u državi Njujorku vezi sa ubistvom izvršnog direktora "Junajted heltkera", Brajana Tompsona, ali je zadržao optužbe za ubistvo drugog stepena.

U pisanom obrazloženju, sudija Gregori Karo naveo je da, iako nema sumnje da ubistvo nije bila obična ulična kriminalna radnja, zakon Njujorka ne kvalifikuje nešto kao terorizam samo zato što je motivisano ideologijom.

- Iako je optuženi jasno ispoljavao neprijateljstvo prema kompaniji i zdravstvenoj industriji uopšte, to ne znači da mu je cilj bio "zastrašivanje i prinuda civilnog stanovništva", a zapravo nije bilo dokaza da je takav cilj postojao - napisao je Karo.

1/10 Vidi galeriju Luiđin Manđione na suđenju u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Događaj koji je privukao pažnju javnosti

Sudija je zakazao ročišta za 1. decembar, nekoliko dana pre nego što Manđione treba da se pojavi pred federalnim sudom.

Tokom Manđioneovog prvog pojavljivanja pred sudom u državi Njujork u februaru, on je bio obučen u bež zatvorsku uniformu, sa lisicama i okovima na rukama i nogama.

27-godišnji diplomac sa Ivi Lig univerziteta privukao je sledbenike kao simbol nezadovoljstva zdravstvenom industrijom. Njegove pristalice su dolazile na prethodna ročišta, često obučeni u zelenu boju lika Luiđija iz video igrica u znak solidarnosti.

Na današnjem ročištu, jedan od fanova nosio je majicu sa natpisom "Oslobodite Luiđija", dok su neke pristalice ispred zgrade suda aplaudirale i pozdravljale vest o odbačenim optužbama za terorizam.

Detalji optužbi i hapšenja

Manđione je ranije negirao krivicu po više tačaka optužnice za ubistvo, uključujući ubistvo kao čin terorizma, u vezi sa ubistvom 4. decembra 2024. godine.

Snimci sa video nadzora prikazali su maskiranog napadača koji puca u Tompsona dok ovaj ide na konferenciju investitora u hotel Njujork Hilton Midtaun.

Policija navodi da su na municiji bile ispisane reči "delay, deny, depose" (odloži, odbij, ospori), imitirajući fraze koje osiguravajuće kompanije koriste kako bi izbegle plaćanje klijentima.

Manđione je uhapšen pet dana kasnije u Mekdonaldsu u Altuni u Pensilvaniji, oko 370 kilometara zapadno od Njujorka, i od tada se nalazi u istom saveznom zatvoru u Bruklinu gde je i Šon Didi Kombs.

Spor oko dvostruke krivice

Advokati Manđionea tvrde da državni slučaj i paralelno federalno suđenje za smrtnu kaznu predstavljaju dvostruku krivicu (double jeopardy). Sudija Karo je odbacio taj argument, ocenivši da je prerano donositi takvu odluku.

Kancelarija tužioca Menhetna navela je da nema pitanja dvostruke krivice jer nijedan slučaj još nije išao na sud i da državne i federalne optužnice uključuju različite pravne teorije.

Advokati su ukazali da "sudska sporenja stvaraju pravni haos" koji onemogućava istovremenu odbranu.

Motiv i rukopisi optuženog Država tvrdi da je Manđione želeo da "zastraši ili prisili civilno stanovništvo", tj. zaposlene i investitore u osiguravajućim kompanijama. Federalne optužbe fokusiraju se na progon Tompsona i ne uključuju navode o terorističkom napadu.

Generalni tužilac SAD, Pem Bondi, u aprilu je najavila da savezni tužioci traže smrtnu kaznu za "akt političkog nasilja" i "ubistvo koje je šokiralo Ameriku".

Tužilaštvo je u podnesku citiralo Manđioneove rukom pisane dnevnike, ističući njegovu želju da ubije izvršnog direktora osiguravajuće zdravstvene kompanije i pohvale prema Teredu Kačinskom, poznatom kao Unabomber.

U zapisima, Manđione je izražavao pobunu protiv "smrtonosnog, pohlepom vođenog kartela zdravstvenog osiguranja" i tvrdio da ubistvo izvršnog direktora "pokazuje pohlepnog kretena koji je to zaslužio".

Takođe je napisao priznanje "saveznicima" da je "to moralo da bude učinjeno".

Tužilaštvo je naglasilo da su njegovi postupci jasno pokazivali nameru, a rukopisi da je dodatno eksplicitno izražavaju.