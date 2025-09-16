Slušaj vest

Priča o upadu ruskog drona u poljski vazdušni prostor, koji se dogodio prošle srede, dobila je nastavak.

Prošle nedelje, najmanje 19 ruskih dronova (nove informacije govore o 21 dronu) upalo je poljski vazdušni prostor, a Poljska je, uz podršku vojnih aviona svojih NATO saveznika, oborila tri drona.

Delovi oborenih dronova pronađeni su na raznim lokacijama u istočnoj Poljskoj, a slučaj uništene kuće u selu Viriki Vola u Lublinskom kraju dospeo je pod lupu.

Prema pisanju poljskog portala "Rzeczpospolita", kuću nije uništio ruski dron, već raketa koja je pokušala da je obori, a ispaljena je iz poljskog borbenog aviona F-16.

Grešku je navodno izazvao kvar u sistemu za navođenje.

Žena pobegla nekoliko trenutaka pre udara

Dok je pružalo informacije o uništenoj kući, tužilaštvo u Lublinu je saopštilo da je štetu prouzrokovao "neidentifikovani leteći objekat" koji je oštetio krov i probio plafon. Ljudi u kući su preživeli , a vlasnica imanja je medijima rekla da je uspela da napusti spavaću sobu samo nekoliko trenutaka pre nego što su ostaci pali unutra.

Ako nije bio dron, šta je uništilo kuću u Viriki? "Tužilaštvo zna, ali neće da kaže", piše "Rzeczpospolita", dodajući da su ostaci drugih dronova lako identifikovani, ali da tužilaštvo u Lublinu odbija da komentariše šta je zapravo "palo" u Viriki.

Sreća u nesreći je da raketa nije eksplodirala

U kratkom saopštenju je navedeno da "objekat trenutno nije identifikovan kao dron ili fragmenti drona".

- U ovom trenutku ne mogu sa sigurnošću reći šta je palo na kuću u Viriki. Ovo je pod istragom i čekamo mišljenja stručnjaka - kaže Agnješka Kepka iz Okružnog tužilaštva u Lublinu.

"Ržečpospolita" tvrdi da imaju informacije koje dolaze od ključnih državnih bezbednosnih agencija i da je raketa pala na kuću.

- U pitanju je raketa AIM-120 AMRAAM sa našeg F-16, koja je doživela kvar sistema za navođenje tokom leta i nije se aktivirala, i srećom, nije eksplodirala jer su se aktivirali sigurnosni uređaji - ističe jedan od izvora.