Snažan zemljotres pogodio je obalu Aleutskih ostrva na Aljasciu ranim jutarnjim satima u ponedeljak, izazvavši zabrinutost među stanovnicima zbog mogućeg cunamija.

Detalji potresa

Američki geološki zavod (USGS) registrovao je zemljotres jačine 5,2 stepena po Rihteru u 1 sat po lokalnom vremenu (5:02 ujutru po istočnoameričkom vremenu) u blizini nenaseljenog mesta Nikolski.

Manje od dva sata kasnije, u istom regionu zabeležen je i naknadni potres jačine 4,8 stepena. Iako upozorenje na cunami nije odmah izdato, lokalne vlasti i stanovnici ostali su na oprezu procenjujući moguće rizike.

Zemljotres na Aljasci Foto: USGS

Verovatnoća novih potresa Prema podacima USGS-a, postoji 60 odsto šanse da se tokom naredne nedelje dogodi zemljotres jačine 3 stepena ili više u blizini epicentra, kao i 2 odsto verovatnoće za novi potres jači od 5 stepeni. Uzrok: Aleutska megasubdukcija

Aljaski centar za zemljotrese potvrdio je da su potresi izazvani Aleutskom megasubdukcijom - zonom gde se Pacifička ploča potiskuje ispod Severnoameričke ploče, što izaziva intenzivnu seizmičku aktivnost.

- To je seizmički aktivan region, što potvrđuju hiljade zemljotresa koji se tu dešavaju svake godine - saopštio je centar.

Plitak epicentar i rizici

USGS je naveo da je zemljotres bio na dubini od 10 kilometara, što obično izaziva jače podrhtavanje tla nego dublji potresi iste jačine. Pošto Nikolski nema stanovnike, USGS nije primio izveštaje o potresu.

Zemljotres na Aljasci Foto: printscreen/X/rawsalerts

Podsećanje na ranije snažne zemljotrese

Ovaj događaj podsetio je na snažan zemljotres jačine 8,8 stepeni kod Rusije u julu, kada su vlasti Aljaske izdale upozorenje na cunami.

Taj zemljotres, šesti najjači u regionu, bio je ujedno i najjači na svetu u poslednjih 14 godina, od katastrofalnog potresa u Japanu 2011. godine.

Upozorenja i evakuacije u julu

Tokom julskog potresa, izdata su upozorenja za Aleutska ostrva i tamošnja mesta, a uzbuna je stigla i do Havaja i zapadne obale SAD.

Na kraju je najveći zabeleženi talas u Aljasci dostigao visinu od 82 centimetra.

Samo nekoliko dana kasnije, 17. jula, još jedan snažan potres jačine 7,5 pogodio je jug Aljaske u blizini Šumaginskih ostrva. Tada su sirene upozoravale na moguće cunamije širom jugozapadne Aljaske, uključujući ostrvo Kodiak i poluostrvo Aljaska.

- Bilo je dosta gužve, ljudi su pokušavali da pobegnu sa obale - rekal je gradonačelnica Homera, Rejčel Lord.

Fotografije su pokazale povlačenje mora - klasičan znak približavanja cunamija.

Potvrđen mali cunami

Nacionalna okeanografska i atmosferska administracija (NOAA) potvrdila je da je tom prilikom ipak došlo do manjeg cunamija, iako nije predstavljao ozbiljnu pretnju.