Više od 10.000 dece u gradu Gazi treba lečenje zbog akutne neuhranjenosti, objavio je UNICEF, prema pisanju lista Tajms of Izrael.

„Masovno raseljavanje porodica iz grada Gaze predstavlja smrtonosnu pretnju za najugroženije“, rekla je Tes Ingram, portparolka UNICEF-a u humanitarnoj zoni Al-Mavasi na jugu Gaze.

Obraćajući se novinarima na televizijskom brifingu UN u Ženevi, Ingram je upozorila na pogoršanje stope neuhranjenosti među decom.

„Procenjujemo da trenutno 26.000 dece u Pojasu Gazezahteva lečenje od akutne neuhranjenosti, uključujući više od 10.000 samo u gradu Gazi“, rekla je ona.

„Najviši ikada zabeležen nivo“

Ona je objasnila da je u avgustu više od jednog od osmoro dece koja su pregledana u Pojasu Gaze imalo akutnu neuhranjenost, „najviši ikada zabeležen nivo“.

U gradu Gazi, odnos je bio jedno od petoro dece, izveštava Tajms of Izrael.

Ingram je dodao da su centri hrane u gradu Gazi „bili primorani da se zatvore ove nedelje zbog naredbi za evakuaciju i vojne eskalacije“.

Izrael osporava tvrdnje o gladi u Pojasu, a izraelske oružane snage kažu da će oni koji se evakuišu na jug, u oblast Al-Mavasi, tamo pronaći hranu, šatore i lekove.

Izrael nastavlja da poziva civilno stanovništvo grada Gaze da se evakuiše u bezbednu zonu, procenjujući da je do sada otišlo oko 40% od milion stanovnika. Međutim, zvaničnici Ujedinjenih nacija procenjuju da je taj broj oko 150.000.