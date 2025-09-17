Slušaj vest

Sirijski ministar spoljnih poslova Asad al-Šibani objavio je u utorak plan, uz podršku Jordana i Sjedinjenih Američkih Država, za uspostavljanje mira u provinciji Suvejda, u kojoj većinu čine Druzi, a koja je u julu bila pogođena smrtonosnim nasiljem, piše Al Arabija.

Put ka pravdi i pomirenju

- Sirijska vlada predstavila je jasan plan delovanja koji podržava pravdu i gradi poverenje - rekao je Šibani na konferenciji za novinare.

Plan uključuje "procesuiranje onih koji su napadali civile", "nadoknadu štete pogođenima" i "pokretanje procesa unutrašnjeg pomirenja".

Snage sirijskih Druza odbile su da polože oružje novim vlastima i da rasformiraju svoje jedinice Foto: screenshot YT/France24_en

Uloga UN i međunarodnih partnera

Prema njegovim rečima, sprovođenje plana biće praćeno istragom Ujedinjenih nacija o nasilju.

Jordanski ministar spoljnih poslova Ajman Safadi, koji je prisustvovao događaju zajedno sa američkim izaslanikom Tomom Barakom, izjavio je da će "zajednički sirijsko-jordansko-američki mehanizam" obezbediti sprovođenje plana.

Masakr u bolnici u Suvejdi Foto: Shadi AL-DUBAISI / AFP / Profimedia

Reakcija SAD

Barak je ocenio da su koraci koje je sirijska vlada preduzela u utorak "istorijski".

Prema njegovim rečima, Vašington nastoji da zajedno sa susednim zemljama poveže "konce pomoći, razumevanja i podrške u jednu novu mrežu, a današnji dan je velika prekretnica za sve nas".

Sirija Foto: EPA Mohammed Al Rifai, MOHAMMED AL RIFAI/EPA

Nova funkcija u Suvejdi

Ranije tokom dana, sirijske vlasti najavile su uvođenje nove funkcije šefa unutrašnje bezbednosti za grad Suvejda, a na tu poziciju postavljen je član zajednice Druza.

