DAMASK IMA NOVI PLAN, JORDAN I AMERIKA PRISTALI: Evo šta će biti sa buntovnim Druzima u Siriji (FOTO)
Sirijski ministar spoljnih poslova Asad al-Šibani objavio je u utorak plan, uz podršku Jordana i Sjedinjenih Američkih Država, za uspostavljanje mira u provinciji Suvejda, u kojoj većinu čine Druzi, a koja je u julu bila pogođena smrtonosnim nasiljem, piše Al Arabija.
Put ka pravdi i pomirenju
- Sirijska vlada predstavila je jasan plan delovanja koji podržava pravdu i gradi poverenje - rekao je Šibani na konferenciji za novinare.
Plan uključuje "procesuiranje onih koji su napadali civile", "nadoknadu štete pogođenima" i "pokretanje procesa unutrašnjeg pomirenja".
Uloga UN i međunarodnih partnera
Prema njegovim rečima, sprovođenje plana biće praćeno istragom Ujedinjenih nacija o nasilju.
Jordanski ministar spoljnih poslova Ajman Safadi, koji je prisustvovao događaju zajedno sa američkim izaslanikom Tomom Barakom, izjavio je da će "zajednički sirijsko-jordansko-američki mehanizam" obezbediti sprovođenje plana.
Reakcija SAD
Barak je ocenio da su koraci koje je sirijska vlada preduzela u utorak "istorijski".
Prema njegovim rečima, Vašington nastoji da zajedno sa susednim zemljama poveže "konce pomoći, razumevanja i podrške u jednu novu mrežu, a današnji dan je velika prekretnica za sve nas".
Nova funkcija u Suvejdi
Ranije tokom dana, sirijske vlasti najavile su uvođenje nove funkcije šefa unutrašnje bezbednosti za grad Suvejda, a na tu poziciju postavljen je član zajednice Druza.
