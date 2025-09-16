Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp razgovarao je danas sa novinarima tokom posete Ujedinjenom Kraljevstvu, a kao odgovor na pitanje ukrajinskog novinara govorio je o ratu u Ukrajini i svojim planovima.

i mi ćemo to zaustaviti“, rekao je američki predsednik.

Kada je upitan o isporuci američkih sistema „Patriot“ Ukrajini i vremenu njihovog dolaska, Tramp je prvo pitao novinara odakle je. Kada je čuo da je iz Ukrajine, američki predsednik je rekao: „Volim Ukrajinu, volim narod Ukrajine. Zato sam mislio da sam čuo malo ukrajinskog akcenta“.

„Ali zemlja je u ozbiljnoj nevolji. To je rat koji nikada nije trebalo da se dogodi. Ali ja ću ga zaustaviti“, dodao je Tramp.

„Zaustavio sam sedam ratova u poslednjih osam meseci“

Tramp je rekao da je zaustavio sedam ratova u poslednjih osam meseci.

„Mislio sam da će ovo biti najlakše jer poznajem Putina. Ali nije, jer postoji ogromna mržnja između Zelenskog i Putina. Ali mi ćemo to zaustaviti“, rekao je američki predsednik.

On je rekao da je vreme da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prihvati sporazum kojim bi okončao rat sa Rusijom, sugerišući da je lider čija je zemlja napadnuta prepreka u postizanju mirovnog sporazuma.

- Moraće da se pokrene i da postigne dogovor. Zelenski će morati da postigne dogovor - rekao je Tramp.