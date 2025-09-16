Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin koji je danas posetio poligon Mulino u Nižnjenovgorodskoj oblasti, gde se održavala glavna faza vežbi "Zapad-2025" izjavio je da je cilj vežbi uvežbavanje zaštite Saveza države Rusije i Belorusije od bilo kakve agresije.

"Cilj vežbe je da se uvežbaju svi neophodni elementi za bezuslovnu odbranu suvereniteta, teritorijalnog integriteta i odbrane od bilo kakve agresije Savezne države", rekao je Putin, prenose RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, vežbe su se odvijajle na 41 poligonu, na njima je učestvovalo 100.000 vojnika i angažovano je oko 10.000 sistema naoružanja i opreme.

Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin

"Štaviše, ovo je sva savremena oprema koja se koristi u praktičnom borbenom radu, a planovi za vežbu su zasnovani na iskustvu stečenom tokom SVO (specijalne vojne operacije). 10.000 vrsta opreme, uključujući 333 aviona: taktičke avijacije, strateške avijacije i vojno-transportne avijacije. Takođe se koristi više od 247 brodova: površinskih, podmorničkih i pomoćnih plovila", istakao je Putin.

Predsednik Rusije je rekao da je za učešće u aktivnostima vežbi "Zapad-2025" stiglo 25 stranih delegacija, od toga je 16 država poslalo svoje predstavnike, dok je šest poslalo vojne kontingente za učešće u aktivnostima u okviru strateške vežbe.

Posle završetka aktivne faze zajedničkih vežbi, Putin je, u kamuflažnom odelu, izašao pred predstavnike vojno-diplomatskog kora. Ruskog predsednika pratio je ministar odbrane Ruske Federacije Andrej Belousov. Putina je dočekao načelnik Glavne uprave za međunarodnu vojnu saradnju Ministarstva odbrane Ruske Federacije, general-major Aleksej Orehov, koji ga je pozdravio, salutirao mu i rukovao se sa njim.

Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin

"Želim da vam se svima zahvalim na učešću. Nadam se da vam je ovo korisno sa profesionalne tačke gledišta. A sa stanovišta uspostavljanja visokog nivoa poverenja između naših zemalja, ovo je svakako korisno. Videli ste kako ruska vojska gradi svoj rad na osnovu iskustva korišćenja oružanih snaga u savremenom oružanom sukobu", nastavio je predsednik Rusije", rekao je Putin.

On je izrazio nadu da će današnji događaj sa njihovim učešćem doprineti jačanju saradnje između zemalja.

"I molim vas da prenesete moje najlepše želje vašem vojnom i političkom rukovodstvu", dodao je Putin.

Na kraju, predsednik Rusije je mahnuo predstavnicima vojno-diplomatskog kora i stranim posmatračima, a oni su ga pozdravili. Praktična faza belorusko-ruskih strateških vežbi "Zapad-2025" održana je od 12. do 16. septembra na poligonima u Rusiji i Belorusiji.

Glavnu fazu vežbe karakterisale su masovna upotreba bespilotnih letelica, kopnenih robotskih sistema i sistema za elektronsko ratovanje, kao i uvežbavanje jurišnih operacija na motorna vozila, bagije i terenska vozila. Pored toga, efikasna upotreba sistema protivvazdušne odbrane, visokoprecizne municije i savremenog protivbatarejskog oružja, uzimajući u obzir iskustvo snaga protivvazdušne odbrane.