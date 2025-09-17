POSLE PET DECENIJA NOVI SIMBOLI I NA UDŽBENICIMA: Sirija izbacuje iz školskih programa porodicu Asad! Ukinut predmet "nacionalno obrazovanje" (FOTO)
Ministarstvo prosvete Sirijenajavilo je izmene nastavnih planova i programa za školsku 2025/2026. godinu, kojima se uklanjaju sve reference na vladavinu Bašara al-Asada, njegovog oca Hafeza al-Asada i svih njihovih simbola, piše Al Arabija.
Uklanjanje sadržaja povezanog sa vladavinom porodice Asad
Direktiva ministarstva nalaže uklanjanje materijala povezanih sa Asadom iz predmeta kao što su društvene nauke, islamsko obrazovanje, istorija i geografija.
Ova odluka nadovezuje se na prethodnu iz januara, kojom je trajno ukinut predmet "nacionalno obrazovanje".
Kraj uloge BAAS partije u obrazovanju
Ove mere deo su šire reforme kojom se BAAS partija i bivši sistem uklanjaju iz obrazovnog sistema Sirije.
Prema navodima ministarstva, ocene koje su ranije bile dodeljivane za "nacionalno obrazovanje" sada su ravnomerno raspoređene između istorije i geografije, dok je na nivou srednjih škola taj predmet potpuno ukinut.
Revolucionarna zastava u udžbenicima
Zvaničnici su opisali potez kao široku reviziju usmerenu na brisanje uticaja BAAS partije i bivšeg sistema vlasti. Kako je prenela državna agencija SANA, u nastavne programe uvedena je i revolucionarna zastava.
Kraj "starog diskursa"
Reforma udžbenika započela je ubrzo nakon pada Bašara al-Asada u decembru.
Vlasti su tada naredile uklanjanje literature i slika povezanih s bivšim liderom, uključujući partijske slogane i portrete bivših lidera, kao i reviziju ili potpuno brisanje sadržaja koji je predstavljao "stari diskurs".
