Slušaj vest

Ministarstvo prosvete Sirijenajavilo je izmene nastavnih planova i programa za školsku 2025/2026. godinu, kojima se uklanjaju sve reference na vladavinu Bašara al-Asada, njegovog oca Hafeza al-Asada i svih njihovih simbola, piše Al Arabija.

Sirijski pobunjenici u palati Bašara al Asada Foto: Shutterstock, AP/Omar Sanadiki

Uklanjanje sadržaja povezanog sa vladavinom porodice Asad

Direktiva ministarstva nalaže uklanjanje materijala povezanih sa Asadom iz predmeta kao što su društvene nauke, islamsko obrazovanje, istorija i geografija.

Ova odluka nadovezuje se na prethodnu iz januara, kojom je trajno ukinut predmet "nacionalno obrazovanje".

Pad Asada Foto: FOTO AP, 18 6 2016, FOTO AP, X/Printscreen/@samerdaboul6

Kraj uloge BAAS partije u obrazovanju

Ove mere deo su šire reforme kojom se BAAS partija i bivši sistem uklanjaju iz obrazovnog sistema Sirije.

Prema navodima ministarstva, ocene koje su ranije bile dodeljivane za "nacionalno obrazovanje" sada su ravnomerno raspoređene između istorije i geografije, dok je na nivou srednjih škola taj predmet potpuno ukinut.

Bašar i Asma al Asad Foto: EPA Harish Tiyagi, EPA Xinhua Xu Yu, EPA str

Revolucionarna zastava u udžbenicima

Zvaničnici su opisali potez kao široku reviziju usmerenu na brisanje uticaja BAAS partije i bivšeg sistema vlasti. Kako je prenela državna agencija SANA, u nastavne programe uvedena je i revolucionarna zastava.

Ahmed al Šara ranije poznat kao Abu Muhamed al Džolani Foto: Screenshot BBC

Kraj "starog diskursa"

Reforma udžbenika započela je ubrzo nakon pada Bašara al-Asada u decembru.

Vlasti su tada naredile uklanjanje literature i slika povezanih s bivšim liderom, uključujući partijske slogane i portrete bivših lidera, kao i reviziju ili potpuno brisanje sadržaja koji je predstavljao "stari diskurs".

(Kurir.rs/Al-Arabiya/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaISLAMSKI VLADARI VEĆAJU U DOHI ŠTA IM JE ČINITI: Šiiti i suniti sede zajedno, na trenutak zaboravili na međusobne sukobe, ujedinio ih bes prema Izraelu
w-55791773-bin-salman.jpg
PlanetaIZRAELSKA VOJSKA IZVELA RACIJE NA JUGU SIRIJE: Objavljeni detalji operacija i helikopterskog iskrcavanja kod Damaska
screenshot-20231109-083059.jpg
PlanetaMASOVNI NAPAD NA SIRIJU! Odjekuju eksplozije oko Damaska! Izraelska vojska krenula i kopneno! (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2025-08-27 221547.png
PlanetaAMERIKA MIRI SIRIJSKOG PREDSEDNIKA I NETANJAHUA Bivši vođa džihadista objavio da je razgovarao sa specijalnim izaslanikom SAD nakon što je Izrael poslao vojsku
x EPA Stephanie Lecocq Pool copy.jpg