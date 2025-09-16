Slušaj vest

Rumunsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protivKalina Đorđeskua,političara koji je iz anonimnosti izbio u prvi plan osvajanjem prvog kruga predsedničkih izbora, pre nego što mu je zabranjeno dalje kandidovanje zbog planiranja nasilnog puča.

Policijska akcija iz decembra 2024. godine

Optužbe potiču iz spektakularne policijske operacije sprovedene u decembru 2024. godine, kada su vlasti presrele 21 osobu, među kojima je bilo i naoružanih noževima i vatrenim oružjem, na putu ka Bukureštu, piše Politico.

Prema saopštenju tužilaštva, grupa je planirala izazivanje sukoba i sprovođenje "nasilnih subverzivnih akcija" koje bi ugrozile nacionalnu bezbednost i "ustavni poredak".

Iako Đorđesku nije eksplicitno pomenut u dokumentu, rumunski mediji identifikovali su ga kao jednog od organizatora zajedno sa Horacijem Potrom, vođom jedne paravojne grupe. U saopštenju je označen kao "bivši predsednički kandidat".

Planiranje puča posle poništenih izbora

Tužilaštvo tvrdi da su se Đorđesku i Potra sastali 7. decembra kako bi osmislili puč, dan nakon što je Ustavni sud 6. decembra poništio prvi krug predsedničkih izbora iz novembra, koje je Đorđesku dobio, zbog navodne ruske operacije uticaja.

Đorđesku, poznat po krajnje desničarskim stavovima i skepticizmu prema NATO-u, kasnije je diskvalifikovan sa ponovljenih predsedničkih izbora održanih u maju.

Politički haos i tenzije u društvu

Odluka suda gurnula je Rumunijuu politički haos, a hiljade ljudi izašle su na ulice širom zemlje.

Prema tužilaštvu, Đorđesku je nameravao da iskoristi "maksimalne društvene tenzije" kako bi izazvao nove nerede i "promenio ustavni poredak ili otežao i onemogućio funkcionisanje državne vlasti".

Suđenje i bekstvo paravojnog vođe

Svi učesnici navodnog pokušaja puča, njih 21, a koji su članovi Potrine paravojne grupe, suočiće se sa suđenjem. Potra je u bekstvu, a rumunske vlasti veruju da traži azil u Rusiji, izjavio je rumunski državni tužilac Aleks Florenta na konferenciji za medije.

