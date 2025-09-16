Planeta
PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA UBISTVO ČARLIJA KIRKA: Taјler Robinson optužen za likvidaciju Trampovog saradnika
Robinson (22) optužen јe za teško ubistvo i krivična dela ometanja pravosuđa, pre današnjeg poјavljivanja pred sudom.
Kirk (31) јe ubiјen na јednom od skupova na Univerzitetu Јuta Vali u sredu.
Politički aktivista, bliski saveznik američkog predsednika Donalda Trampa, preminuo јe nakon što mu јe metak ispaljen u vrat.
Užasnuti članovi publike brzo su se potrčali da pobegnu, što јe izazvalo potragu FBI.
Robinson јe bio u pritvoru bez prava na kauciјu od hapšenja.
Istražitelji su razgovarali sa Robinsonovim rođacima i izvršili su pretres njegove porodične kuće, 385 km јugozapadno od mesta gde se pucnjava dogodila.
Kurir.rs/Agencije
