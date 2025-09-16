Slušaj vest

Američki TV kanal CBS je prikazao mapu Ukrajine bez okupiranog Krima. Ostala područja pod ruskom okupacijom su na mapi prikazana kao deo Ukrajine.

Karta se pojavila u emisiji „The Late Show with Stephen Colbert“ 9. septembra, ali je privukla pažnju tek kasnije.

U segmentu koji je obeležio 10. godišnjicu vođenja emisije, poznati američki voditelj Stiven Kolbert osvrnuo se na događaje koji su oblikovali živote Amerikanaca od 2015. godine.

Jedan deo programa fokusirao se na Ukrajinu, ističući herojstvo Ukrajinaca u otporu ruskoj agresiji.

Video o tome na Jutjubu dobio je preko 230.000 pregleda za nedelju dana i sličan broj komentara. Neki u komentarima su ukazali na problematičnu mapu koja prikazuje Krim kao ruski.

Ovo nije prvi put da je zapadni medij objavio mapu koja prikazuje Krim kao deo Rusije. Na primer, britanski Tajms se 2018. godine izvinio zbog objavljivanja mape koja je prikazivala Krim kao rusku teritoriju.

