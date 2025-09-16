Slušaj vest

Rusija i Belorusija vežbaju lansiranje ruskog taktičkog nuklearnog oružja u okviru zajedničkih vojnih vežbi, objavio je beloruski lider Aleksandar Lukašenko.

Državni mediji su preneli izjavu beloruskog načelnika Generalštaba da je deo vežbi bila i ruska hipersonična raketa Oresnik, koja je testirana prošle godine tokom rata sa Ukrajinom.

Foto: YouTube/ New Horizon TV

Rusija i Belorusija završavaju svoje petodnevne vojne vežbe, za koje Zapad kaže da su namenjene testiranju sopstvene borbene gotovosti, iako su vežbe uznemirile neke susedne zemlje.

Putin se pojavio u vojnoj uniformi

Obučen u vojnu uniformu, ruski predsednik Vladimir Putin sastao se danas sa visokim vojnim zvaničnicima u ruskom regionu Nižnji Novgorod, gde su se odvijale neke od vežbi. „U vežbama je učestvovalo oko 100.000 vojnika, sa približno 10.000 komada vojne opreme“, rekao je Putin državnoj televiziji.

„Svrha vežbi bila je da se obezbedi bezuslovna zaštita suvereniteta i teritorijalnog integriteta savezne države“, dodao je, misleći na savez između Rusije i Belorusije.

Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin

Vojne vežbe, za koje zapadni analitičari kažu da imaju za cilj zastrašivanje Evrope, održane su samo nekoliko dana nakon što su poljske i NATO snage izvestile da su oborile ruske dronove koji su ušli u poljski vazdušni prostor.

Belorusija, bliski ruski saveznik koji se graniči sa Ukrajinom i Rusijom, kao i sa članicama NATO-a Poljskom, Litvanijom i Letonijom, poseduje rusko taktičko nuklearno oružje nad kojim Moskva zadržava kontrolu. Beloruska novinska agencija Belta izvestila je da je Lukašenko rekao da je sasvim prirodno da rusko taktičko nuklearno oružje bude deo vežbi „Zapad“.

Vladimir Putin Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin, Printskrin društvene mreže

„Vežbamo svuda. Zapad to takođe zna, mi to ne krijemo. Od ispaljivanja malog konvencionalnog oružja, do nuklearnih bojevih glava. Opet, moramo imati pravo na to. U suprotnom, zašto bismo bili na teritoriji Belorusije? Apsolutno ne planiramo da bilo kome pretimo ovim“, rekao je on.

Belorusko Ministarstvo odbrane je u saopštenju potvrdilo da je upotreba taktičkog nuklearnog oružja uvežbana ispaljivanjem ruske balističke rakete srednjeg dometa Orešnik koju je Moskva prvi put ispalila na Ukrajinu 21. novembra prošle godine.

Tramp ublažava sankcije Belorusiji

Putin je prošle godine rekao da bi Rusija mogla da koristi Orešnik, koji je, kako kaže, nemoguće presreti, sa beloruske teritorije u drugoj polovini 2025. Lukašenko, koji redovno razgovara sa Putinom, dozvolio je Moskvi da koristi belorusku teritoriju za ulazak u Ukrajinu u februaru 2022. godine, ali nije poslao svoju vojsku u rat.

Foto: Shutterstock

Američki predsednik Donald Tramp počeo je da neguje bliže odnose sa Lukašenkom, koga je Zapad dugo izopštavao. Tramp je prošle nedelje ublažio neke sankcije Belorusiji u zamenu za oslobađanje 52 zatvorenika, uključujući političke protivnike. Američki vojni zvaničnici su juče posmatrali deo zapadne vojne vežbe u Belorusiji.

Šta je bilo uključeno u vežbe?

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruski strateški bombarderi Tu-160, sposobni da nose nuklearno oružje, vežbali lansiranje krstarećih raketa iznad Barencovog mora severno od nordijskih zemalja.

Bombarderi su leteli iznad neutralnih voda Barencovog mora oko četiri sata, uz pratnju lovaca MiG-31, navodi se. Odvojeno, navodno su marinci ruske Severne flote vežbali odbijanje amfibijskog iskrcavanja neprijateljskih snaga na poluostrvu u Murmanskoj oblasti Rusije.

Foto: Printskrin Youtube

Na snimku su prikazani vojnici, u pratnji helikoptera i borbenih aviona, kako koriste oklopna vozila, dronove, raketne bacače i automatsko oružje kako bi odbili zamišljenog neprijatelja. Brodovi ruske Baltičke flote, u pratnji borbenih aviona, ispaljivali su krstareće rakete na neprijateljske brodove, kao i kopneni mobilni raketni bacači.

U ruskoj enklavi Kalinjingrad, vojska je vežbala korišćenje radio-elektronskog izviđačkog sistema Torn-MDM za otkrivanje lokacije neprijateljskih snaga i slanje njihovih koordinata dronu i artiljerijskim jedinicama.